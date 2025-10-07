“Estoy contento de estar acá. Extrañando Buenos Aires con una nostalgia que me hunde el pecho”, rompió el silencio este martes el cantante y compositor uruguayo Alejandro Balbis, que este fin de semana hará una función en Galpón B (Cochabamba 2536, CABA), repasando su obra y presentando temas nuevos.

Después de 20 años viviendo en la Ciudad de Buenos Aires, Balbis volvió años tarás a su Uruguay natal. Sin embargo, entrevistado por Víctor Hugo Morales en la 750, contó que cruza el charco cada vez que puede. Aunque en este último mes y medio pudo más bien poco, ya que estuvo, ni más ni menos, que componiendo desde el océano.

Esta experiencia, que Balbis señaló como única en su vida, fue dentro del programa de Schmidt Ocean Institute —los mismos que patrocinaron el popular streaming del Conicet en el océano argentino— que llevó a científicos uruguayos a explorar qué hay más allá de la costa de Cabo Polonia. Y que también lo llevó a él en el marco de un plan específico para artistas locales.

“Ahora estuve embarcado en la expedición que se hizo allá, que acá se hizo en el Conicet, y se hizo en la llanura frente a las costas de Cabo Polonio. Yo fui a componer canciones. Porque el programa tiene un subprograma que se llama ‘artistas en el mar’ para que un artista desarrolle su arte ahí. Fue increíble, la experiencia de mi vida”, contó.

Y explicó por qué: “Estaba con mi guitarra, con un ventanal que daba al mar y ahí yo siento un resoplido y resopla una ballena a tres metros míos, me saluda y se vuelve a sumergir. Y me dio el tiempo de sacar la guitarra, agarrar el celular y filmarla. Una belleza de la vida”.

“Y después otra vez me avisan que había delfines. Y salí corriendo y en efecto había, no quiero exagerar, cientos de delfines saltando, siguiendo al barco. Hice cinco canciones arriba del barco. Me centré bastante también en lo humano. La maquinaria de relojería perfecta que era el personal del barco. Porque el barco quizás sea la máquina más extraordinaria de la que haya estado cerca alguna vez”, relató.

El barco recorrió ambos lados del Río de la Plata, espacio en el que Babis reconoce que está el gen de la música que esta zona de América Latina lleva debajo de la piel y que da vida a sus canciones: la milonga.

“Para mí el Río de la Plata es la cuna y el lugar donde se estableció la milonga después de dar vuelta por mil lados. La clave de la milonga está en todas las músicas populares del mundo. La muestra Drexler en una muy buena charla TED. Esa clave está en todas las músicas, pero vive acá”, dijo.

De esta manera, contó, en el show del fin de semana repasará canciones de sus tres discos, pero también dará a conocer algunas de las nuevas canciones que compuso en el barco, una de las cuales se llama Llanura abisal, y que tocó con su guitarra en exclusiva para la 750.