Gwendoline Christie, Carice Van Houten y Alfie Allen, tres de los intérpretes de Game of Thrones, obtuvieron nominaciones al Emmy esta semana… pero para ello debieron autopostularse. De acuerdo al sitio The Hollywood Reporter , la cadena HBO confirmó que no envió solicitudes de nominación para que fueran consideradas.

Así, las actrices que encarnaron a Brienne de Tarth y Lady Melisandre y el actor que se encargó de Theon Greyjoy -todos ellos personajes destacados de la trama-, tomaron el toro por las astas y enviaron la postulación por sus propios medios, pagando cada uno la tarifa de 225 dólares fijada para ello.

Christie fue nominada como “Mejor actriz de reparto en drama”, y Allen fue incluido en la terna de “Mejor actor de reparto en drama”. Van Houten, en tanto, fue nominada como “Mejor actriz invitada” en la misma categoría.

Aunque no es inusual que algunas performances sean postuladas por los propios intérpretes, sí resulta llamativo que lleguen a la instancia de nominación. La mención a Christie fue especialmente celebrada por los fans, incluyendo un tweet que se volvió viral de la destacada periodista estadounidense de deportes Julie Di Caro y que ayudó a la difusión de la situación.









Las nominaciones le dieron a Game of Thrones 32 menciones -record absoluto para una serie dramática- y ayudaron a que HBO lograra otro record totalizando 137 nominaciones. Kit Harington (Jon Snow), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Sophie Turner (Sansa Stark), Lena Headey (Cersei Lannister) y Maisie Williams (Arya Stark) son otros nombres en carrera para los premios.

La 71ª edición de los Emmy se realizará el domingo 22 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Angeles. En Argentina serán transmitidos en directo por TNT (doblado al español) y en TNT Series (en su idioma original). La lista completa de nominados puede consultarse aquí .