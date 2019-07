El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, con la base del equipo de los Jaguares, reciente finalista del Super Rugby, recibirá a Nueva Zelanda, vigente bicampeón mundial, con la ilusión de vencer por primera vez en la historia a los míticos All Blacks, por la primera fecha de la VIII edición del Rugby Championship. El partido se jugará este sábado en el estadio de Vélez Sarsfield, que lucirá repleto, desde las 15.05, con el arbitraje del sudafricano Angus Gardner.

En el otro compromiso de la jornada inicial, Sudáfrica recibirá a las 12.05 a Australia, en Johanesburgo. Esta edición del Championship será acotada por ser un año mundialista, y cada equipo solo jugará tres partidos en una sola rueda. Los Pumas nunca pudieron vencer a los neozelandeses tras 28 partidos, registrando 27 derrotas y un empate, el 2 de noviembre de 1985, en cancha de Ferro, con cuatro penales y tres drops del inolvidable Hugo Porta.



Esta vez será especial el duelo ante los All Blacks, ya que Los Pumas llegan entonados tras el gran desempeño de Jaguares, la base del equipo con algunos jugadores llegados del exterior, en el Super Rugby y a dos meses del mundial de Japón. A la base de Jaguares el entrenador Mario Ledesma sumó a los pilares Juan Figallo y Ramiro Herrera, el tercera línea Facundo Isa y a los aperturas Nicolás Sánchez y Benjamín Urdapilleta, éste último se desagarró y no será tomado en cuenta para este partido, llegados del exterior.



No obstante, la efervescencia y triunfalismo de esta coyuntura del rugby argentino puede llevar a confusión porque Jaguares jugó ante franquicias del hemisferio sur y ahora tendrá enfrente a seleccionados con un superlativo grado de dificultad.

El sistema de Jaguares, dirigido por Gonzalo Quesada, será similar al de Los Pumas con Ledesma, contando con una gran defensa, la evolución en las formaciones fijas, el gran momento del maul y a ello se les suma el salto de calidad que le darán los "europeos", haciendo que la ilusión de vencer tenga fundamentos firmes.



Nueva Zelanda, dirigido por Steve Hansen, es el mejor del mundo, sin dudas, una marca registrada la de los All Blacks, con su "Haka", un notable juego y capacidad física y destreza técnica fuera de lo común. Este equipo neozelandés llega a este juego con un carga extra en cuanto al incentivo. No sólo buscará seguir invicto ante Los Pumas, que ya vencieron a Sudáfrica y Australia pero nunca a los de negro, sino además contará con la necesidad de muchos de sus jugadores de demostrarle a Hansen que pueden ir al Mundial.



No obstante, Nueva Zelanda no contará con algunos históricos que fueron campeones con Crusaderas como Kieran Read, Sam Whitelock (por eso Sam Cane será el capitán), Codie Taylor, Owen Franks, Joe Moody, Matt Todd, Richie Mo'unga y Jack Goodhue, pero si estarán Braydon Ennor, George Bridge y Sevu Reece, el wing de Crusaders que fue la revelación y tryman (hizo 13 tries) del Super Rugby.

Formaciones: Argentina: Boffelli; Moroni, Orlando, Jerónimo De la Fuente, Ramiro Moyano; Nicolás Sánchez, Tomás Cubelli; Javier Ortega Desio, Kremer, Pablo Matera; Tomás Lavanini, Guido Petti; Juan Figallo, Agustín Creevy, Tetaz Chaparro. Nueva Zelanda: Smith; Reece, Lienert-Brown, Laumape, J. Barrett; Smith, B. Barrett; Oga Tuungafasi, Dane Cole, Angus Ta'avao; Retalick, Patrick Tuipulotu; Vaea Fifita, Sam Cane, Ardie Savea. TV: ESPN 2.