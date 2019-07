Se llama San Diego ComicCon pero bien podría ser el Festival del Trailer, la Convención de la Manija Ñoña o La guía de los Futuros Dividendos para los accionistas de Hollywood. El multitudinario encuentro norteamericano que terminó el sábado suele dejar una cantidad abrumadora de noticias para los fans de casi cualquier universo ficcional. En estos días hubo novedades para las pantallas de cine y tv de Marvel/Disney, de Marvel/Sony y de DC, pero también apariciones inesperadas, como el trailer de una secuela a Top Gun (sí, aún con Tom Cruise como protagonista) o una nueva entrega de la saga Terminator.









Por lo pronto, hay un calendario cinematográfico-comiquero confirmado para los próximos años. En octubre de este año llegará Joker y el que viene habrá que esperar Birds of prey (DC, febrero), The New Mutants (Marvel/Sony, abril), Black Widow (Marvel/Disney, mayo), Wonder Woman 1984 (DC, junio), Morbius (Marvel/Sony, julio) y Eternals (Marvel/Disney, noviembre). Aunque también quedan films por confirmar de DC y Sony.

En 2021 llegaría Shang-Chi and the legend of the ten rings (Marvel/Disney, febrero), Doctor Strange in the multiverse of madness (Marvel/Disney, mayo), The suicide squad (la segunda, de DC, agosto), y Thor: Love and thunder (Marvel/Disney, noviembre). El doblete Suicide Squad/Thor viene con dos novedades añadidas: la primera es la confirmación de que James Gunn volverá a Guardians of the galaxy, pero recién después de SS. La segunda es que Taika Waititi pondrá en pausa la producción de Akira para retomar al dios del trueno (donde volverá al ruedo Natalie Portman). Para 2022 quedan por confirmar títulos de Marvel y DC le puso fecha (diciembre) a la sequela de Aquaman.

En la pantalla chica y las plataformas de streaming también hay novedades. Marvel acercará aún más las dos patas de su Universo Cinemático con Falcon & Winter Soldier para 2020, y con WandaVision, Loki y Hawkeye, que llegarán en 2021. Todas las series estarán vinculadas a los últimos acontecimientos de Avengers: Endgame, pero forman parte de la mentada “Fase 4” del universo ficcional.

De yapa aparecerá una serie, What if...?, que referencia a las miniseries del cómic en las que los autores planteaban universos alternativos a las versiones canónicas de los héroes. En la primera imagen puede verse a varios héroes de Marvel “zombificados”, así que ya hay una pista fuerte en torno a cual sería una de las primeras historietas en adaptarse. Para redondear lo de Marvel, el jerarca Kevin Feige confirmó Fantastic Four y secuelas para films de Guardians of the galaxy, Black Panther y Captain Marvel, aunque no ofreció fechas concretas para ninguno de ellos.

La pantalla chica de DC también estará animada, con nuevas temporadas de Young Justice y Doom patrol por un lado, y un crossover a gran escala entre Arrow, Flash y Supergirl por otro. Doom Patrol, además, se emitirá también por HBO. El canal también ofreció el primer trailer para la serie de Watchmen, sobre la que hace rato había intriga.









Más allá de los encapotados, el fin de semana de la ComicCon dejó también primeras miradas a Star Trek: Picard, que devolverá a escena al capitán interpretado por Patrick Stewart y a varios otros personajes icónicos del universo “trekkie”, como Data. Otros dos que volverán a sus personajes de antaño son Tom Cruise y Edward Furlong. El primero para su papel como “Maverick” en Top Gun. El segundo para su rol como John Connor, que interpretó de adolescente, en 1991 en Terminator.

Como para honrar la parte de “Comic” en su nombre, el encuentro de San Diego sí incluye algunas novedades estrictamente comiqueras. Por lo pronto, Jonathan Hickman se hará cargo de importantes títulos del universo mutante en Marvel Comics. La casa de las ideas pondrá al guionista al frente de la tarea de devolver a los X-Men y compañía a un lugar preponderante en su universo ficcional, un espacio relegado en los últimos años. Además, en la misma editorial fichará Tom King para reelaborar al clásico Adam Strange. El guionista viene de ganar cuatro premios Eisner, el más relevante en el mercado norteamericano. Y en lo que a Eisners refiere, la cadena argentina de comiquerías La Revistería –vinculada a la distribuidora SD-, se alzó con el galardón a mejor librería especializada, por encima de sus pares norteamericanos.