El candidato de La Libertad Avanza José Luis Espert intentó despegarse del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo, pese a que tiene decenas de fotos juntos y compartieron festividades como el año nuevo de 2021. Cuando le preguntaron qué relación tenía con Spagnuolo, Espert trató de minimizar el vínculo: “La misma relación que he tenido con infinidad de liberales”. No obstante, todo indica que la vinculación con el abogado de Javier Milei era mucho más estrecha que lo que Espert quiere admitir.

Para empezar, no está claro que Espert pase su fiesta de año nuevo con cualquier liberal que se cruza. Sí lo hizo con Spagnuolo en 2021. En la foto aparecen ellos dos y la esposa de Espert. “Mi segunda familia”, los definió en redes sociales.

Pero Espert también compartió otras actividades más personales con Spagnuolo, como una visita a Carlos Paz en la postpandemia. ¿Quienes los acompañaron? Javier y Karina Milei. Juntos, se tiraron por una tirolesa y luego posaron para la foto con sus cascos, Milei haciendo su clásico gesto con los dos pulgares arriba.

Lejos de ser la única vez que se los vio juntos, Espert y Spagnuolo compartieron distintas actividades, como un asado en Cañuelas (donde también estaba Javier Milei) en diciembre de 2020.

O estuvo en el cumpleaños de su amigo (de hecho, Espert y Spagnuolo son los únicos dos que aparecen en la foto, se deduce que la que la saca es la esposa de Espert).

También compartieron comidas, como dos viejos conocidos.

Lo que llevó a Spagnuolo a quejarse de que Espert lo tentaba con chorizos y otras delicias asadas y le impedía hacer dieta.

"6,5 kilos en 16 días. Y eso que tuve una recaída con dos chorizos, forzada por José Luis Espert, quien intentó deterner (sin éxito) mi marcha arrolladora hacia los 75 kg", escribió Spagnuolo en febrero de 2020. Espert, le contestó, en tono socarrón: "No me transfieras tu debilidad frente a la más leve tentación". Notese el trato de confidente y de amistad entre ambos.





Esto sigue en otros tuits de Spagnuolo como en el que le dice: "Quiero que me adopte José Luis Espert". Y el ahora candidato que dice que no tenía trato le contesta: "Ven, hijo mío. Estamos por mudarnos. Te cobijo". Esto fue en mayo de 2018, lo que habla de una relación duradera y de vieja data.

Lejos de ser "un liberal más", todas las fotos, los intercambios y el tono complice en público hablan de que Espert lo conocía bien y ahora quiere tomar toda la distancia posible después de la difunsión de los audios.

Habrá que ver como se toma Spagnuolo que una persona con la que tiene tanta cercanía, tantas cenas y momentos compartidos, ahora reniegue de él como si fuera prácticamente un desconocido.

Una persona con la que, también, compartió campañas electorales, como en 2021. Con la que tenía confianza. O eso creía.

Donde hubo fuego (de asaditos), cenizas quedan.

Lo personal es político

La vinculaciones entre los actores centrales del escándalo tienen, a su vez, una red de puntos de contacto de compleja definición. Spagnuolo fue el abogado de Javier Milei, cargo que actualmente ocupa Francisco Oneto, que a su vez, fue abogado de Federico "Fred" Machado, el empresario argentino que se encuentra detenido en el marco de un proceso de extradición a los Estados Unidos por narcotráfico. En su momento Espert fue señalado por haber utilizado durante 2019 un avión perteneciente a este empresario. Ese avión prestado no fue declarado en los informes financieros de la campaña de Unite por la Libertad y la Dignidad, el sello que utilizó Espert para su carrera presidencial. La Justicia electoral rechazó las rendiciones presentadas por este partido. Machado es requerido por la Justicia de Texas, que lo acusa por distintos delitos vinculados al narcootráfico.

Oneto y Spagnuolo además de ser abogados y colegas, fueron militantes y candidatos de la misma propuesta política. En 2023 Oneto acompañó a Carolina Píparo como candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza mientras que Spagnuolo participó de la lista en el puesto 11 candidatos a Diputados nacional por la Provincia también. Ese mismo año los encontró trabajando juntos, además, para Milei. Poco antes de la elección que lo convirtió en Presidente, Milei tuvo que dar respuesta a una denuncia del expresidente Alberto Fernández por "intimidación pública" y a otra de su ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los conocidos dichos acusatorios que aseguraron que la dirigente ponía "bombas en jardines de infantes" cuando era militante de Montoneros. La defensa de Milei en estos hechos estuvo en manos de dos abogados: Spagnuolo y Oneto.