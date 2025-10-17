La noticia llegó al cierre de esta edición: Ace Frehley, ex guitarrista fundador de Kiss, murió ayer a los 74 años en un hospital de New Jersey donde estaba internado desde fines de septiembre, a causa de una caída que le provocó uan hemorragia cerebral. Bajo el mote de Space Ace o The Spaceman, Frehley fue un pilar el sonido del cuarteto maquillado a comienzos de los '70; desde 1982 se dedicó a su propia carrera, aunque tuvo un regreso en el tour de reunión que pasó por Argentina en marzo de 1997.