Como si le faltara algo en su historia, Paul McCartney ahora hará un musical. El ex Beatle reveló que está trabajando en una adaptación del clásico de Frank Capra ¡Qué bello es vivir!, que se estrenará en 2020.

McCartney unió esfuerzos con el productor teatral y cinematográfico Bill Kenwright, quien le alcanzó al músico una propuesta tres años atrás, luego de que adquiriera los derechos para adaptar el film originalmente estrenado en 1947. McCartney está trabajando las letras con el guionista Lee Hall.

“Como muchas de estas cosas, todo empezó con un correo electrónico”, dijo McCartney. “Bill me preguntó si estaba era un proyecto en el que me interesaría trabajar. Escribir un musical no es algo que realmente me haya interesado en el pasado, pero nos encontramos con él y Lee Hall, tuvimos una buena charla y me descubrí pensando que era algo que podía ser interesante y divertido. It’s a Wonderful Life es una historia universal, con la que todos podemos relacionarnos”.

Por su parte, Kenwright no ocultó su entusiasmo: “Trabajar con Paul en esto es un sueño hecho realidad. Para ser honesto, quedé enganchado con solo escucharlo contar cuatro en el demo de la canción de apertura. Desde entonces ha sido un viaje extraordinario. Queremos respetar y apreciar la creación de Frank Capra”.