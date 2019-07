El intercambio de tuits entre Fernández y Dujovne

El precandidato a Presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, le respondió vía Twitter al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , quien había refutado también en esa red social los datos sobre déficit fiscal dados por el postulante presidencial durante una entrevista en TN.



Fernández dijo que respondería “punto por punto” a los tuits de Dujovne, quien rechazó que el déficit fiscal de la Argentina fuera de 1,8 por ciento del PIB en 2015.

“Los datos de las Cuentas de Inversión muestran que el déficit primario de 2015 era de 1,8% del PIB y el financiero del 3,7%. Este cálculo incorpora las utilidades del BCRA (1,3% del PIB en 2015) al igual que lo hizo el actual Gobierno en los prospectos de deuda que emitieron”, planteó el candidato presidencial.

Agregó que para plantear que el déficit en 2015 era del 8 por ciento, Dujovne “cita un texto de un blog, el cual está plagado de errores técnicos” y “hasta sugiere que los pagos de intereses debían estar valuados al dólar blue, como si el Gobierno pagara deudas comprando dólares en una cueva”.

Fernández también aseguró que el ministro tergiversa “el claro y evidente desendeudamiento que recibió”. “En 2015, la deuda pública, particularmente con acreedores privados y organismos internacionales, era muy reducida, en torno a 16% del PIB, y en franco descenso desde de 2004”, detalló.

“Lo único que muestra esta política económica es impericia y negligencia. Los costos los paga el pueblo argentino con menos trabajo, más pobreza, ajuste y deudas que deberán pagar varias generaciones. El problema no es la herencia que recibieron. El problema es Macri”, completó Alberto Fernández.

Tras el hilo de tuits del candidato de Todos, Dujovne volvió a responderle. “Alberto: evidentemente tu posición frente a la verdad de los datos sigue siendo la misma que cuando interviniste el INDEC. Seguís tergiversando las cifras como entonces. No te has moderado nada. Hoy los datos están disponibles para todos. Ya no hay lugar para mentiras. Cambiamos”, escribió el ministro.





El intercambio de tuits entre Fernández y Dujovne

