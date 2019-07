La noticia fue confirmada por su agente Steve Kenis: a los 75 años, murió Rutger Hauer. El actor holandés era célebre por su interpretación del replicante Roy Batty en Blade Runner (Ridley Scott, 1982), no solo por el especial tono que supo darle al personaje sino por su potente imagen bajo la lluvia en una de las últimas escenas del film.

De todos modos, la carrera de Hauer abarcó mucho más que aquel rol. Desde su aparición en los ’60 en la serie televisiva Floris, dirigida por su compatriota Paul Verhoeven y ambientada en el medioevo, el intérprete hizo su entrada en el mundo de Hollywood interpretando a un villano que se enfrentaba a Sylvester Stallone en Halcones de la noche (1981).

Su aspecto de frío galán fue ideal para seguir en esa vena de interpretar “malos”, como el asesino psicópata de The Hitcher (1986), el nazi Albert Speer en la serie televisiva Inside The Third Reich (1982), el director de un campo de concentración en Escape de Sobibor (1987) o el vampiro Barlow de la adaptación para TV de la novela de Stephen King Las brujas de Salem, en 2004. De todos modos, Hauer también supo mostrar facetas más sensibles como la del homeless alcohólico de La leyenda del santo bebedor (Ermanno Olmi, 1988), que ganó el León de Oro en el festival de Venecia de ese año.

Más recientemente, Hauer apareció en la versión para cine del comic Sin City (2005 como el Cardenal Roark) y como un nuevo villano en Batman Inicia, comienzo de la trilogía sobre el encapotado realizada por Christopher Nolan.

(NOTICIA EN DESARROLLO)