El líder del Partido Conservador Boris Johnson se convirtió en el nuevo Primer Ministro británico y prometió que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea a cualquier precio. La fecha límite para el Brexit es el 31 de octubre.

"Cumpliremos la promesa hecha por el Parlamento al pueblo y saldremos de la Unión Europea el 31 de octubre, sin condiciones", declaró Johnson en su primer discurso en la puerta del 10 de Downing Street, sede del Gobierno Británico. "Es vital que nos preparemos para la posibilidad remota de que Bruselas se niegue a continuar negociando y nos veamos forzados a irnos sin un acuerdo, no porque nos guste ese resultado, sino porque es de sentido común prepararnos", añadió. Antes fue recibido por la Reina Isabel II en el Palacio de Buckingham, donde fue investido y recibió el encargo oficial para que forme el próximo gobierno.

Johnson fue alcalde de Londres y se desempeñó como Ministro de Asuntos Exteriores, cargo al que llegó nombrado por Theresa May en 2016. Se convirtió en Primer Ministro luego de vencer fácilmente a su rival, el ministro de Asuntos Exteriores Jeremy Hunt, en una votación de los miembros del Partido Conservador. Además fue uno de los principales propulsores de la votación por el Brexit en el referéndum de junio de 2016.

Su llegada al poder está lejos de recibir apoyo unánime. Militantes ecologistas de la organización Greenpeace bloquearon brevemente el camino de Johnson rumbo al Palacio de Buckingham, formando una cadena humana en la calle. Luego de superar este primer escollo dio un discurso en la puerta de Downing Street ante el enojo de manifestantes anti-Brexit.

La promesa de Johnson de abandonar la Unión Europea con o sin un acuerdo lo pone en una situación de conflicto con diputados de alto nivel de su propio partido que no quieren un Brexit abrupto, amenazando su ya de por sí escasa mayoría y elevando la perspectiva de unas elecciones generales anticipadas.

La Primer Ministro saliente, Theresa May, señaló que la prioridad inmediata de Johnson será lograr una salida que sea aceptable para todo el Reino Unido, según dijo en su última rueda de prensa. May tuvo que renunciar al no conseguir que el parlamento aprobase el acuerdo de divorcio que había alcanzado con la Unión Europea, un texto que Johnson ha prometido revisar, si bien en Bruselas ya advirtieron que no piensan permitir cambios.

En ese sentido, Johnson señaló que si se ven obligados a abandonar el bloque sin acuerdo ni período de transición, el Gobierno británico no pagará los 39.000 mil millones de libras (unos 43.000 millones de dólares) de multa.

Al finalizar su discurso, ingresó a la residencia oficial para nombrar a los ministros de su gabinete, en el que se prevé que incluya a varios partidarios de un Brexit duro. Uno de ellos es el cerebro de la campaña de Brexit, Dominic Cummings, quien sería elegido como consejero. También nombró como Ministro de Relaciones Exteriores y VicePrimer Ministro a Dominic Raab, quien el año pasado dimitió como ministro negociador para la salida de la Unión Europea al considerar demasiado suave la posición de su gobierno con Bruselas. El nuevo Ministro de Defensa será Ben Wallace, hasta ahora Secretario de Estado de Seguridad.

Varios de los ministros de May renunciaron en las últimas 24 horas, para favorecer la formación de un gobierno alineado con la mirada antieuropeista del nuevo jefe de gobierno. Dentro de los ahora ex funcionarios se encuentran el actual ministro de Finanzas Philip Hammond, el de Justicia David Gauke, y el de Desarrollo Internacional Rory Stewart.

Tres años después del referéndum para abandonar la UE, el Reino Unido sigue siendo miembro luego de retrasar su salida dos veces. El texto que está sobre la mesa, negociado entre los 27 socios europeos y Theresa May, y rechazado por el Parlamento británico en tres ocasiones, no será tocado, advirtieron en Bruselas. “Esperamos trabajar constructivamente con el primer ministro Boris Johnson cuando asuma el cargo, para facilitar la ratificación del Acuerdo de Retirada y lograr un Brexit ordenado", dijo el negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier.

El grupo de trabajo de la Eurocámara sobre el Brexit advirtió a Johnson de las "perjudiciales" consecuencias de una retirada de Reino Unido de la UE sin acuerdo. "Espero reunirme con usted para discutir en detalle nuestra cooperación", afirmó el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, encargado de coordinar los trabajos de los mandatarios europeos durante las cumbres en Bruselas.

En tanto, el líder del opositor Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, emitió un comunicado luego del discurso debut de Johnson. Allí lo acusa de no tener un plan para el Brexit y de apostarlo todo a un hipotético acuerdo comercial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El nuevo Primer Ministro se mostró convencido de que logrará eliminar del acuerdo para llegar al Brexit el punto que más dolores de cabeza le dio a May: la cláusula de protección con la que se trata de impedir que una vez lograda la salida se levante una frontera física entre Irlanda del norte, una provincia británica, y la República de Irlanda, un país soberano miembro de la Unión Europea.

La agenda de Johnson se ve complicada además por el conflicto que mantiene con Irán. El país asiático tiene capturados barcos petroleros británicos en el Golfo Pérsico, en represalia por la inmovilización en Gibraltar (territorio británico) de un petrolero iraní, acusado de violar las sanciones europeas a Siria al transportar crudo de ese país.