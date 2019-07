Theresa May (foto) dejó por última vez la residencia oficial en 10 Downing Street como primera ministra y le advirtió a su sucesor que debía entregar una "salida de la Unión Europea que funcione para todo el Reino Unido". El emotivo discurso de partida de May ante la famosa puerta negra del número 10 fue interrumpido brevemente por un grito de "Stop Brexit" de parte de un intruso que se encontraba fuera de las puertas de hierro. Ella se detuvo brevemente antes de decir: "La respuesta a esa pregunta es 'creo que no'". La primera ministra saliente estuvo flanqueada por su esposo Philip, quien se unió a ella en su viaje final al Palacio de Buckingham para presentar su renuncia a la Reina, a poco más de tres años de su nombramiento. Después de una audiencia privada con Su Majestad que duró alrededor de media hora, la pareja se fue a su casa en la sede de Maidenhead en May's Berkshire, donde se mantiene como miembro del Parlamento. Philip May había visto desde la galería pública de la Cámara de los Comunes como su esposa recibió una ovación de parte de los parlamentarios después de su última sesión de preguntas al primer ministro, antes de que ambos almorzaran juntos en el jardín bañado por el sol del No 10. Los demócratas liberales, incluido el nuevo líder Jo Swinson, se unieron a Tories y al DUP norirlandés para ponerse de pie y aplaudir a la primer ministra después de una maratón de preguntas que duraron más de una hora. Pero los parlamentarios laboristas se mantuvieron firmes en sus asientos, y mientras algunos aplaudieron silenciosamente, el líder Jeremy Corbyn no lo hizo. Hablando frente a la puerta de la residencia de gobierno, May confirmó que aconsejaría al monarca que invitara a Boris Johnson, que ayer ganó el concurso para sucederla como líder conservadora, para formar un nuevo gobierno. "Le deseo a él y al gobierno que liderará toda la buena fortuna para los próximos meses y años", dijo. "Sus éxitos serán los éxitos de nuestro país, y espero que sean muchos". Hablando como la segunda mujer en gobernar el Reino Unido, dijo: "Espero que cada joven que ha visto a una mujer como primer ministro ahora sepa con seguridad que no hay límites a lo que puede lograr".