La preocupación de la oposición acerca del sistema adoptado por el oficialismo para el escrutinio de las próximas elecciones crece a medida que se acerca la fecha de la votación. Los apoderados del Partido Justicialista y del Frente de Todos, Jorge Landau y Patricia García Blanco, presentaron un escrito en la Cámara Nacional Electoral a raíz de los “problemas técnicos, las irregularidades y otras situaciones inconvenientes” que aparecieron durante el último simulacro de escrutinio.

El pasado 20 de julio la Dirección Nacional Electoral realizó una demostración del nuevo sistema de digitalización y transmisión de telegramas desde las escuelas habilitadas al Correo Argentino. Los partidos políticos que participaron de la convocatoria quedaron disconformes. “No contamos ni siquiera con los elementos documentales requeridos para la adecuada interpretación de las características funcionales y operativas del sistema a emplear”, advirtieron los apoderados.

“Solicitamos que se garantice a los partidos políticos contar al momento del recuento provisorio de resultados, con una interfaz programática que permita consultar los datos de cada una de las mesas a medida que se vayan cargando en formato numérico, idéntico al que se remitirá luego a los medios de comunicación”, exige el documento firmado por Landau y García Blanco. Además, los letrados piden poder corroborar de forma programática, y no manual, que los datos que se exhibirán coincidan con los recabados por los fiscales partidarios. “Esto no tiene norma, si no ponés un freno, no para”, disparó Landau en diálogo con PáginaI12.

“Las agrupaciones políticas debemos contar con un acceso informático a los archivos de imágenes y su metadata a medida que los mismos vayan ingresando desde los distintos centros de transmisión. Sean las escuelas o las sucursales electorales digitales del Correo”, reclaman los justicialistas. Además, sobre la información del escrutinio de las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) piden tener “acceso físico, de solo lectura pero que permita descargar los archivos y almacenarlos en un equipo informático. Y que a este puedan ingresar los distintos partidos políticos para poder hacer uso de los mismos en ese dispositivo y controlarlos”.

El último ensayo se llevó adelante el sábado pasado en todo el país. Los días siguientes, los apoderados del justicialismo recibieron distintos informes acerca de su funcionamiento. El martes se reunieron en la sede del PJ nacional, en la calle Matheu, y redactaron el reclamo que se presentó el miércoles en la Cámara Nacioal Electoral. Desde el espacio adelantaron a este medio que esperan novedades judiciales para fines de la semana que viene. “Lo hicimos con la mayor velocidad posible, luego analizar lo que pasó en los distintos distritos”, dijo Landau a PáginaI12.

Por su parte, el precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, también expuso su disconformidad con la empresa a cargo del escrutinio, SmartMatic, y pidió que la Justicia investigue la licitación que ganó la compañía. “Llegó de un modo absolutamente raro a involucrarse en la elección. SmartMatic está absolutamente desprestigiada porque donde intervino tuvo problemas", destacó el ex jefe de Gabinete.

Distintos dirigentes del justicialismo ya habían adelantado sus dudas respecto del sistema que la empresa propone para hacer el recuento de votos en todo el país. El precandidato a diputado de Consenso Federal Alejandro "Topo" Rodríguez advirtió, en su momento, que "está en riesgo la confiabilidad de la transmisión electrónica de telegramas", y el apoderado del mismo espacio, Daniel Pires, dijo: “nos quedamos con más dudas que certezas”, luego del último simulacro, el primero del que participaron los representantes de los partidos políticos.

Ante el reclamo de la oposición, el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, se defendió diciendo que el Gobierno nacional hizo “un esfuerzo y un trabajo conjunto con el Correo para mejorar mucho la transmisión, para darle más transparencia y más agilidad”. Respecto del pedido de acceder al software que se utilizará en el escrutinio, el mismo funcionario sostuvo que ellos no tienen que “entregar nada, pero lo que sí vamos a hacer es entregar los software del provisorio y el de transmisión a la Cámara Nacional Electoral”.