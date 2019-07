El concejal Eduardo Toniolli (PJ) cruzó ayer a su par Carlos Cardozo (Cambiemos) por haber denunciado que el gobierno anterior colocó durmientes de mala calidad en el sistema ferroviario, y por tal motivo en el trayecto Rosario-Retiro tuvieron que reponer más de 20 mil. "Es una denuncia que cada tanto, sobre todo en los procesos electorales, el PRO intenta reflotar, pero no es una denuncia judicial, no hay ninguna causa", señaló Toniolli.

El edil justicialista dijo que desde Cambiemos "tiran números que parecen muy rutilantes, porque hablan de 60 mil durmientes y es una obra que llega a los 450 mil durmientes, estamos hablando que no llega ni al 7 por ciento, que en una obra es habitual".

Para Toniolli, la denuncia de Cardozo tiene un doble objetivo: "Por un lado, empezar a sembrar sospechas de corrupción en un hecho que ni siquiera cuenta con una denuncia penal, y por el otro justificar que no se haya avanzado en los tiempos de viaje".

En ese sentido, Toniolli dijo que el propio presidente de Trenes Argentinos reconoció a principio de año que "no se pudieron acortar porque la empresa concesionaria de las vías, Nuevo Central Argentino (NCA) no lo permite".

Tras una recorrida el pasado martes en Ramallo, el concejal Cardozo denunció que el gobierno anterior colocó durmientes de mala calidad en el sistema ferroviario argentino, una situación que verificaron hace dos años en los trayectos Rosario-Retiro, donde repusieron 20 mil, y Retiro-Mar del Plata. El edil macrista aseguró que con la reposición el tiempo de viaje a Buenos Aires se reducirá en 50 minutos.

"En realidad, NCA no permite que se vaya más rápido, no tiene interés", dijo Toniolli a Rosario/12. "Nosotros entendemos que un gobierno con más vocación, o si hubiese continuado con lo que venía haciendo el Ministerio de Transporte en su momento respecto a los Trenes Metropolitanos, se podría haber seguido con el tramo Rosario-Armstrong, pero se bajó la licitación y no se hizo más nada. Además, se podría haber avanzado en mejorar el tiempo presionando y obligando a la empresa concesionaria de las vías, pero estamos hablando de un gobierno que no tiene esa vocación", cuestionó.

En ese sentido, el concejal justicialista, integrante de la Comisión de Servicios Públicos, recordó que en enero el presidente de Trenes Argentinos, Marcelo Orfila, responsabilizaba a NCA por no operar las nuevas barreras, impidiendo mejorar el tiempo de viaje entre Rosario y Retiro.