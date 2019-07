La rutilante incorporación de Boca, el italiano Daniele De Rossi, fue presentado con un video institucional en las redes sociales en el que asume un precepto básico para su identificación con el club: "'Questo é Boca' (esto es Boca)". Como un boquense más de toda la vida, el campeón mundial en Alemania 2006 explica en la grabación: "Mi corazón es de la Roma pero me gusta muchísimo Boca desde que era chico, por (Diego) Maradona, por el estadio, porque me enamoré del estadio y de los hinchas que son tan pasionales".

"Un club fundado por italianos que me hace sentir como en casa, un club grande en el que se puede creer", destaca. "Me gustaría ir a América, subir por esas escaleras, entrar en la Bombonera con los jugadores de Boca, eso seria un placer...", admite mientras pisa el césped de la cancha con ropa oficial del club.

"Los más importante de la vida es poder cumplir tus propios sueños. Gracias Boca", concluye antes de sacarse la campera, mostrar la nueva camiseta con su dorsal y afirmar una convicción bien 'xeneize': "'Questo é Boca'". De Rossi, de 36 años, cumplió su segundo entrenamiento bajo las órdenes del técnico Gustavo Alfaro, que lo incluyó en el equipo de suplentes al igual que a Eduardo Salvio, la segunda contratación más resonante que hizo Boca en el actual mercado de pases.

El italiano, que firmó contrato por un año, no estará disponible para los próximos partidos y su debut podría darse el 13 de agosto, cuando Boca enfrente a Almagro en La Plata por la Copa Argentina.



Su presentación a la prensa, que en principio iba a realizarse en el mediodía del viernes, quedó postergada para la semana próxima cuando el presidente Daniel Angelici regrese de un viaje por Europa. De momento, lleva adelante una intensa adaptación al "Mundo Boca", y ya le pidió a la dirigencia unas 100 camisetas con el número 16 para repartir entre sus amigos y allegados.

Mientras, el entrenador Alfaro paró un equipo con mayoría de jugadores alternativos para enfrentar este domingo a Huracán, en el marco de la primera fecha de la Superliga. En relación a la alineación exhibida ante Atlético Paranaense, el técnico ubicó desde el arranque a diez nombres distintos. Ellos fueron Andrada; Buffarini, Ramos Mingo, Izquierdoz, Fabra; Villa, Campuzano, Almendra, Reynoso; Tevez, Hurtado.