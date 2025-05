El abogado Fabián Améndola, representante legal de Dalma y Gianinna Maradona junto a Fernando Burlando, se refirió al escándalo que rodea al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, luego de que se revelara que la jueza Julieta Makintach participó en la filmación de un documental durante el proceso judicial, hecho que motivó su apartamiento.

“La jueza mintió descaradamente en su defensa; negó el documental tres veces, habló de una simple nota con una amiga y dijo que solo había tres imágenes. No sabía que el fiscal Ferrari tenía todo el material: el video, el guion, las pruebas”, afirmó Améndola en declaraciones radiales, asegurando que Makintach desobedeció órdenes expresas del tribunal, abusó de su poder e incluso comprometió a policías que le respondían jerárquicamente.

Según relató, la jueza ordenó por WhatsApp a su custodia que contradijera a otra oficial que intentaba frenar la filmación, en cumplimiento de las disposiciones judiciales. “La Suprema Corte solo había autorizado grabar la jornada inicial, los alegatos y la sentencia. Todo lo demás era de uso interno. Ella violó esa norma”, explicó.

Consultado sobre los motivos detrás de la conducta de la jueza, Améndola no dudó: “Fue todo junto: vanidad, soberbia, impunidad y afán de protagonismo. Usó el juicio por la muerte de Maradona, una figura mundial, para proyectarse como si fuera una estrella de cine. Fue una puesta en escena, se filmó como si estuviera interpretando un rol”.

A pesar del escándalo, el letrado consideró que el proceso judicial podrá continuar y llegar a la verdad, ya que las pruebas están incorporadas desde la instrucción y el juicio aún no había sido validado formalmente, lo que impide que se invoque la figura del non bis in idem (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito).

“La nulidad fue necesaria para evitar un escándalo mayor más adelante. Si esto se descubría después de un fallo, los condenados hubieran podido pedir su nulidad. Ahora se debe reconstruir el juicio con imparcialidad. Pero no tengan dudas: se va a llegar a las condenas”, afirmó el letrado.

Sobre el futuro de la jueza Makintach, Améndola expresó: “Tiene múltiples pedidos de jury y una licencia compulsiva otorgada por la Corte. Sigue cobrando su sueldo, pero no he escuchado un solo magistrado que no esté alarmado. La justicia no va a querer quedar atada a este papelón. Esto no va a terminar de otra manera que en su destitución”.

Finalmente, por Radio Rivadavia, recordó que tanto Dalma como Gianinna Maradona exigen justicia real, y que su principal preocupación es que el juicio avance sin más vicios ni maniobras que pongan en riesgo la búsqueda de verdad y de responsabilidades por la muerte de su padre.