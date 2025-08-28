Dos empresas fabricantes de celulares y televisores radicadas en Tierra del Fuego empezaron a implementar el servicio courier --que permite realizar compras online y recibirlas en un domicilio del territorio nacional-- desde este miércoles. El beneficio más importante para el consumidor final es la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Se espera que en los próximos días se sumen más empresas y productos.

Puntualmente, la firma Mirgor ofrece teléfonos celulares y televisores con el sistema de envío puerta a puerta. Para hacer la compra en la plataforma creada especialmente para este servicio es necesario contar con una caja de ahorro en dólares. Por su parte, la empresa Newsan publicó televisores, aires acondicionados y una marca de celulares y los comercia en pesos argentinos.

El esquema está dirigido a personas humanas que vivan en el territorio nacional continental, y el destino de las compras debe ser para uso consumo personal. Aunque no se fijó un límite de peso para las compras, solo está permitido adquirir un máximo de tres unidades del mismo ítem por año.



Las compras tienen un tope máximo equivalente a 3000 dólares por orden de compra. En todos los casos se toma como referencia la cotización correspondiente al cierre del día hábil anterior a la compra del Banco Nación.

¿Qué productos se podrán comprar sin IVA en Tierra del Fuego?





Esas compras gozan de las exenciones impositivas establecidas en la Ley N° 19.640 como la del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Las empresas adheridas al régimen tampoco pagan Impuesto a las Ganancias y derechos de importación o exportación.



¿Qué productos se pueden comprar?



Con el Régimen simplificado de pequeños envíos del Área Aduanera Especial se pueden comprar de manera online, puerta a puerta, directo de fabricante, los siguientes productos:

Aires acondicionados

Amplificadores y sintonizadores

Aspiradoras

Batidoras

Cafeteras

Cajas acústicas

Caloventores

Cámaras fotográficas digitales

Cartuchos electrónicos para juegos electrónicos de video

Cassettes de audios

Cuchillos eléctricos

Depiladoras

Despertadores

Ecualizador

Equipos de radiocomunicaciones móviles celulares

Freidoras

Hornos a microondas

Juegos electrónicos de video con cassettes intercambiables y cassettes electrónicos con juegos de video

Juegos electrónicos sin calculadoras

Lavarropas

Módems

Monitores

Multijugueras

Notebook y netbook

Picadoras

Procesadoras de alimentos

Radio relojes

Radioreceptores portátiles

Receptor de televisión

Receptores de Radio

Receptores y decodificadores integrados de señales de video codificadas

Relojes electrónicos

Soportes de lectura óptica

Tablet PC

Televisores

Videocámaras

Videocassettes, videograbadores y videoreproductores

Radios, radiograbadores, grabadores reproductores de audio, centros musicales, walkman

Sistemas y equipos de audio en general, bandejas cassetteras, bandejas giradiscos, grabadores reproductores de cassette y parlantes





De este modo, las marcas comenzaorn a implementar esta modalidad, luego de que en julio pasado la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Aduana, avanzó en la reglamentación del régimen simplificado para compras de pequeños envíos desde Tierra del Fuego al resto del territorio nacional, destinado a que los consumidores puedan adquirir electrodomésticos desde la isla libres de impuestos y sin pago de IVA.

Seguí leyendo:

