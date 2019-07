Los 67 años de la muerte de Eva Duarte de Perón motivaron varios actos, marchas y misas para homenajear a la “abanderada de los humildes”. El más importante fue en San Juan, donde la senadora y precandidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, brindó una conferencia sobre Eva ante una multitud que copó el estadio Aldo Cantoni, mientras otras miles de personas siguieron desde la calle en pantallas gigantes. “Les pido que nos ayuden a que las cosas puedan cambiar en el país y persuadir a sus vecinos y amigos que es posible vivir mejor. Que no se puede tratar tan mal a un pueblo, nadie se merece ser así maltratado”, dijo CFK a los sanjuaninos que fueron a escucharla, acompañada por el gobernador Sergio Uñac y el presidente del PJ nacional José Luis Gioja. En buenos Aires, la CGT y la Juventud Sindical convocaron a una marcha y misa en la Catedral Metropolitana para recordar a Evita.

“Para quien ha militado desde muy joven, con aciertos y errores, siempre en el mismo lado, este recibimiento que me dan con la convicción de que nunca me olvidan, tal vez es porque nunca los traicioné”, dijo Cristina para agradecerles a los miles de sanjuaninos que fueron a escucharla “el amor y el cariño” con que la recibieron. “Puedo volver y mirarlos a los ojos”, completó CFK. La multitud le devolvió el agradecimiento con un himno de campaña: “Vamos a volver, vamos a volver”.

Durante la charla que compartió desde el escenario con el profesor Eduardo Peñafort, ambos discurrieron sobre la vieja consigna peronista de “Perón cumple, Evita dignifica”. “Fue muy criticada porque en su obras para los chicos ponía las mejores cosas y algunos veían como un gasto innecesario. Pero Eva respetaba la dignidad de los pobres y no que reciban las sobras de los ricos, que tenían el derecho a tener las mismas cosas”, dijo Cristina y agregó: “No, como algo que pasa ahora, que dicen que los pobres no tienen derecho a un celular o un plasma, o que tienen que tomar algo parecido a la leche y no la leche que toman ellos”.

Cristina recordó que “el amor de Eva por Perón empezó con la tragedia del terremoto de San Juan” en 1944, confesó que pidió incluir a la “Difunta Correa” al final de la obra por “el amor del pueblo a las creencia populares que interpelan a la sociedad”. “El amor es lo más conmovedor del ser humano. Se da una sola vez en la vida y nunca más”, completó. La gente le devolvió el sentimiento con otro canto: “Néstor, no se murió”.

Allí CFK recordó que la última vez que visitó San Juan fue en 2013 junto a Néstor Kirchner cuando ella era candidata a presidenta. “Ahí el Flaco (por Gioja) le mangueó una obra, el estadio de fútbol" que Néstor no llegó a ver. Gioja asintió. “Acá no podías venir porque, desde el cura hasta el gobernador te pedían algo”, siguió CFK para repasar algunas de las obras que dejaron las gestiones kirchneristas en la provincia.

En el final, Gioja le agradeció a Cristina “la grandeza y la generosidad de ceder el primer lugar pero no abandonar la lucha” y “por acompañar a Alberto y ser como sos”. Uñac también le agradeció por haber acompañado a los sanjuaninos con “dos grandes historias de amor como Evita y Deolinda Correa” y llamó a “construir entre todos la grandeza de la patria y la felicidad de su pueblo”.

En Buenos Aires la CGT también recordó a Evita: "Los trabajadores, los humildes y las mujeres que añoran la justicia social no olvidan a quien fue un puente de amor entre Juan Perón y su pueblo", decía unos de los párrafos de la convocatoria de la central obrera y la Juventud Sindical a la misa que se ofició en la Catedral porteña.

Por su parte, Madres de Plaza de Mayo inauguró en su casa del barrio porteño de Congreso la exposición "Evita eterna", una recopilación de la cobertura realizada por el diario El Laborista de los 14 días en los que se hizo el funeral de la líder social y esposa de Juan Perón. También el Movimiento Misioneros de Francisco realizó una misa en memoria de Evita en la sede de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), en Constitución. El recuerdo de Evita también se expresó en las redes sociales, donde gobernadores, intendentes e innumerables dirigentes peronistas le rindieron homenajes.