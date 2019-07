Desde Santa Fe

La primera gira de Alberto Fernández por el corazón productivo del centro norte salió como propuso Omar Perotti: mostrarle a los santafesinos que el candidato del Frente de Todos tiene la "vocación" y una "experiencia probada" en "hacerse cargo de los problemas" del país y "resolverlos", dijo el gobernador electo. "Es bueno que encuentren a un futuro Presidente de la Nación que conoce los temas hasta en detalles". Y que "mi deseo es que Alberto" llegue a la Casa Rosada "porque vamos a trabajar muy bien y eso va ser muy bueno para Santa Fe", anunció. La otra clave fue la unidad del peronismo de la provincia que acompañó a Fernández sin retaceos, desde Perotti hasta la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa. "Una unidad que permitió el triunfo de Omar" el 16 de junio y que "seguramente significará la posibilidad de que a nosotros nos vaya bien" en la primarias del 11 de agosto y en la general del 27 de octubre, agregó AF.

La campaña por Reconquista, Rafaela, Esperanza y Santa Fe comenzó a definirse a principios de julio, cuando Alberto invitó a cenar en su casa a Perotti y analizaron el escenario y la estrategia electoral. Después, Fernández le dijo que le gustaría sumar a Bielsa, así que el gobernador electo llamó a su ex rival en las PASO y le transmitió el pedido. Perotti recibió a Fernández en Reconquista, Bielsa los esperó en Rafaela y luego compartieron la agenda hasta el último acto en Santa Fe. El planteo de Bielsa coincide con el de Perotti: a Santa Fe le "va a ir bien" si gana Fernández y "muy mal" si Mauricio Macri sigue cuatro años más que tendrán "consecuencias impredecibles" en la provincia.

Le preguntaron a Fernández como había encontrado a los santafesinos en su gira. "Deseosos de un cambio porque siente que la angustia los está consumiendo", le contestó a la colega María Luengo. "La gente ya advierte que hay dos modelos en debate y este modelo (el de Macri) los condena a estar peor. Pero hay una alternativa, como la hubo en 2003, cuando salimos adelante: promover la producción, el consumo y el trabajo".

--Ese es el clima general, ¿y el clima político? ¿Qué justicialismo encontró en la provincia después de los resultados del 16 de junio?

--Encontré lo que permitió el triunfo en Santa Fe y allí Omar tuvo mucho que ver, que es la unidad de todo el peronismo, tratando de consolidar esa victoria que fue provincial y colaborar con el triunfo nacional -respondió.

"Veo un enorme compromiso de todos que agradezco francamente, desde Omar hasta la militancia", siguió Fernández. "Han logrado una unidad muy interesante, donde en la lista de diputados asoma Marcos (Cléri), un hombre joven que tiene mucho para dar; Alejandra Obeid, la hija de mi querido amigo (Jorge) Obeid. Gente que se ha sumado como Vanesa (Massetani) del Frente Renovador. Es una unidad que permitió el triunfo de Omar y seguramente significará la posibilidad de que a nosotros nos vaya bien".

--Unidad que quedó registrada con la decisión de Bielsa de seguir trabajando -le planteó el colega Eugenio Fernández.

--María Eugenia merece un punto de más. Porque la verdad que ha tenido una enorme generosidad durante y después de las PASO en Santa Fe. Y para mí fue una enorme alegría que me acompañara en Rafaela, Esperanza y en Santa Fe. Porque María Eugenia es una mujer de un enorme potencial, de una gran honestidad y de una gran capacidad de hacer, también. Creo que puede ayudarme mucho en el gobierno nacional, me debo una charla con ella, pero aspiro a que me acompañe -respondió Alberto.

Perotti confirmó que el perfil de la campaña en Santa Fe se acordó en aquella cena en la casa de Alberto: ratificar en la provincia el compromiso con "los temas productivos" "Los encuentros con los sectores de la producción permitieron lo que queríamos, que (Alberto) escuche sus planteos y que le puedan preguntar lo que quieran. Que se analice el escenario actual, las proyecciones y las dificultades. Es bueno que cada uno encuentre a un futuro presidente de la Nación que conoce los temas hasta en detalles y tiene vocación para resolverlos. Ese es el balance de la gira", sintetizó.

Más allá de la "identificación política" con Fernández, Perotti privilegió su "responsabilidad" como gobernador electo. Su objetivo es "aprovechar la campaña" para definir "una gestión de trabajo futura". "La campaña le tiene que servir a la gente, lo siento de esa manera. Este es el momento de poner los problemas sobre la mesa" y que "el candidato a presidente conozca la problemática de Santa Fe", dijo.

"Tenemos que trabajar codo a codo con la Nación", planteó Perotti. "No nos podemos dar el lujo de no hacerlo" porque a los "desencuentros los paga la gente". ¿Qué se llevó Alberto de esta gira? "Conoció y vivió de cerca los problemas", como el de la ruta nacional 11 que está al borde del colapso y el de la ruta 34, una autovía que se hace "por pedacitos". "Eso es lo bueno. Por eso, quiero que los santafesinos conozcan mi vocación y mi deseo de que Alberto sea el Presidente porque vamos a trabajar muy bien. Y eso va ser muy bueno para Santa Fe", concluyó el gobernador electo.