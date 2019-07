Uala y Fosi son mejores amigas. Uala no puede recordar lo que sueña. A veces, piensa que no sueña. A Fosi le encanta soñar y al despertar, con lo que recuerda, hace el mapa de sus sueños. Uala no tiene su mapa, ella no puede recordar lo que soñó. Juntas emprenderán un viaje hacia los sueños de Uala, para enfrentar sus miedos y resolver el misterio. Será una aventura llena de sorpresas, que pone en primer plano el valor de la amistad y los proyectos entre pares. La Compañía Croqueta propone este espectáculo tierno, gracioso y bien planteado que suma teatro, títeres y música.

Teatro El Alambique, Griveo 2350.

Lunes 29 de julio a las 16.



Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Roca 850, San Miguel.

Miércoles 31 de julio a las 15 y a las 17.

Bono contribución: $100 (3 años en adelante).