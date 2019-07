ESTILOS

Yo tuve dos etapas de Drag Queen, la primera a la que yo le llamo “mi etapa Mostra”, y el estilo actual, al que le llamo “Andrógino”. Seffir Exessive no tiene vergüenza, ni limites, es muy atrevida. Muestra mucho la cola. En cuanto al vestuario es muy excesivo y psicodélico. Solo uso pelucas, no uso cascos porque no me gustan como me quedan. Lo que me diferencia de las demás es mi cara y mi personalidad.

HERMANA DRAG

Empecé a montarme en Tucumán hace 5 años. Todo comenzó como un juego con mi amiga (mi hermana Drag) Lesexe. La primera vez nos montamos de gemelas. Al poco tiempo me vine a Buenos Aires. La idea era venir juntas pero ella se quedó. Cada una siguió su camino. Ahora, mucho después, la vida nos volvió a juntar acá en Bs. As.

MADRE DRAG

Me vine a estudiar a Buenos Aires. Y enseguida conocí a mi madre Drag: Jem. Ella fue la que me incentivó a volver al Drag. La considero mi madre porque ella me enseñó mucho sobre el personaje, las cosas que hacía bien y las que hacía mal. Ella me enseñó todo lo que tenía que hacer para mejorar mi Drag. Gracias a Jem soy lo que soy ahora, hasta me dejó trabajo (en Club Zone) cuando ella se fue a vivir a Valencia.

TROPIEZOS

Recuerdo que una noche estábamos haciendo tarima con Jem y yo haciendo un paso me caí al piso. Quedé ahí tirada con el taco roto, y mucho dolor. La gente pensaba que era parte del show y se me acercaba y se tiraba al piso para sacarse fotos conmigo y yo para disimular decía “wiskyyyy” mientras lloraba del dolor, pero la gente pensaba que yo estaba riendo.

¿ES UN TRABAJO ESTO?

El Drag es arte, el arte es libertad y la libertad es felicidad. Cuando estoy montada soy otra persona, soy feliz, puedo hacer todo lo que no hago cuando estoy de barón. Para mi ser Drag Queen es algo profesional y no un hobbie. Hay gente que agarra una peluca y se maquilla para payasear. Yo prefiero invertir en buen maquillaje, total salgo a trabajar como drag queen y recupero la inversión y me puedo comprar más maquillaje. Y como está la economía, no está para gastar plata para no recibir nada a cambio. Hoy en día para poder sobrevivir solo como Drag Queen tenés que tener un nivel muy alto o ser muy exitosa. Acá en Argentina no está muy valorado el Arte Drag, así que no pagan mucho. En Tucumán, de donde soy, es todavía menos valorado. Yo sobrevivo, porque además de Drag Queen, de día soy cosmetólogo y maquillador.

ASISTENTAS

Yo me hago todos los trajes. Estudié algo de diseño de indumentaria así que tengo conocimiento de corte y confección. No terminé el estudio de diseño porque me enganché con la cosmetología. Además no me gusta repetir vestuario así que me la paso cosiendo. No retoco ni rehago. Me voy a Once y me compro una telita y me hago algo. Además yo siempre salgo entangadísima mostrando la cola, así que tampoco necesito mucha tela. También me peino mis pelucas. Exessive es rubia, o tal vez alguna vez con el pelo rosa, pero casi siempre rubia. Las rubias nos divertimos más.

¿SOS GAY NENA?

Mi mamá se enteró de que yo era gay y Drag al mismo tiempo. Recuerdo que yo tenía 17 años, estaba todo montado para salir de casa y ella me vio y empezamos a discutir. Entonces ahí le dije que yo era gay y además Drag Queen, ella no lo podía creer. La gente de antes tiene otra cabeza. Mi mamá tuvo que procesar todo junto. Esta etapa de no aceptación de mi familia me llevó a una fuerte depresión, a estar triste, a estar mal y a tomar malas decisiones. Hoy en día mi mamá es un amor y está todo bien, hasta me dice que me cuide cuando hago el personaje. Mis hermanos no me aceptaban tampoco, pero mi mamá habló con ellos y les dijo que ésta era mi vida.

Hoy soy feliz porque mi hermano vino a varios shows conmigo. Y mi familia ahora me regala zapatos y pinceles y cosas para transformarme.

HACE LA TUYA NENE

Está bueno dar un ejemplo: hay gente a la que no la acepta la familia, yo hoy en día puedo volver a mi casa maquillado y saber que no pasa nada. Me gustaría decirles a todes que sean liberales y que no tengan miedo a lo que diga la gente. Que no les afecte