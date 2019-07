A raíz de la difusión del episodio en el que Juan Acosta fue parado por la policía cuando cometía varias infracciones graves a la ley de tránsito mientras circulaba por la ruta, Viviam Perrone, la mamá de Kevin Sedano, muerto en Vicente López por un conductor que lo atropelló y escapó, habló del tema por Twitter y criticó la frivolidad con que los medios trataron los hechos: "Hablaba por teléfono mientras manejaba, sin VTV y sin luces. No le hicieron la multa por ser él. No está bien porque después matan a nuestros hijos y se convierten en asesinos. Así que no me parece gracioso".

El lunes, Juan Acosta volvía de Mar del Plata a la Capital cuando lo llamaron de una radio para hacerle una nota a raíz de la solicitada que firmó junto a otros "intelectuales que apoyan al macrismo". En el transcurso de la entrevista, lo paró un control policial. Acosta no cortó la comunicación y el diálogo entre él y los agentes salió al aire. El actor hablaba por teléfono mientras manejaba con las luces apagadas y sin la VTV. Sin embargo, no le hicieron ninguna multa y lo dejaron continuar el viaje. Retomado el diálogo con los periodistas, contó que lo reconocieron y lo dejaron seguir. "Ninguno me pidió nada. Entonces le tiré dos gambas para el café", dijo con una infinita soberbia.

Viviam Perrone es una “madre del dolor”: su hijo Kevin Sedano, de catorce años, murió el 8 de mayo del 2002 ocho días después de haber sido atropellado y abandonado por Eduardo Sukiassian, a pocos metros de la Quinta de Olivos. Es la secretaria de la Asociación Civil Madres del Dolor.

Perrone no fue la única en criticar el episodio. Los mensajes en las redes sociales también fueron muy duros con la actitud de Juan Acosta. En diálogo con un programa televisivo, el actor buscó restarle importancia al hecho: “Yo venía por la ruta 2 y, cuando paré a cargar nafta, me olvidé de prender las luces. Justo me llamaron para hacerme una nota sobre la carta de apoyo a Mauricio Macri. Y yo atendí, pero pensaba tirarme al costado para hablar. En ese momento apareció la policía, pero no me pararon por hablar por teléfono, me pararon por las luces. El tema es que el celular quedó prendido”, argumentó.

Este martes, menos de 24 horas del episodio, Juan Acosta intentó defenderse de las acusaciones y quitarle gravedad a su conducta. En diálogo con TN, arremetió contra los periodistas de la señal, contra los conductores de la FM La Cielo que lo entrevistaron el lunes y contra todos los que abordaron el tema. Evidentemente desencajado, los acusó de brindar una versión maliciosa y tendenciosa de los hechos. También mintió sobre lo ocurrido, les faltó el respeto a los periodistas de la señal de noticias y aseguró que se lo quiere "castigar por macrista".

Acosta no admitió en ningún momento su responsabilidad en los hechos que se le reprochan y reaccionó con violencia contra los periodistas de TN cuando se lo plantearon. “Vos no me vas a decir qué tengo que empezar a decir yo”, cruzó a Carolina Amoroso cuando le criticó su actitud. También tiró con munición gruesa contra los periodistas de la radio que lo entrevistaron: “Estoy harto de pelotudos que te hacen una nota para querer sacarte algo que no es”, gritó, enajenado, tras lo cual tildó de “pelotudos que ni siquiera deben ser periodistas” y de “radio plá plá plá (SIC)” a los trabajadores de la emisora platense.

No conforme, buscó la complicidad de los periodistas y mintió descaradamente: “Si vos vas manejando y suena el teléfono, ¿no atendés? Sé sincero. Yo no hablé por teléfono”, dijo, aunque la entrevista llevaba varios minutos al aire en el momento en que lo interceptó el control policial. La charla terminó en muy malos términos por las constantes faltas de respeto contra los periodistas, que optaron por dar por finalizada la comunicación.

Luego de la polémica, desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que ya desplazaron preventivamente a los efectivos de tránsito que le hicieron el control al actor. Están investigados por cohecho y incumplimiento de los deberes de funcionario público.