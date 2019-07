Empresarios pymes y dirigentes sindicales lanzaron una “alianza estratégica entre el trabajo y la producción” para reclamar e impulsar un cambio en la política económica. “Reactivación urgente del mercado interno mediante el incremento de la demanda, la protección de la producción nacional, la creación de empleo y la recuperación de salarios y haberes previsionales”, fue el reclamo central en el que coincidieron trabajadores y empresarios durante el evento convocado por la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) y la Cámara de Pequeñas y Microempresas de San Martín (Capyme) junto con los gremios de la Corriente Federal de Trabajadores. Las propuestas, sin embargo, no estuvieron limitadas a reactivación del mercado interno sino que el documento advierte sobre la necesidad de “recuperar la capacidad de generación y disponibilidad de divisas”. Pymes y gremios proponen que el próximo gobierno lleve adelante una “firme renegociación del acuerdo con el FMI y una reestructuración del endeudamiento externo tomado en divisas con acreedores privados” así como “la implementación de mecanismos y regulaciones para priorizar el uso de divisas e impedir recurrentes bicicletas financieras” y “la obligatoriedad de los exportadores de liquidar divisas en plaza local”.

“No aceptamos como normal que haya pobres, desempleados, inequidades sociales y regionales injustificables y una dependencia económica y financiera perversa. Para revertir el camino descendente y decadente de nuestra economía resulta elemental consolidar y afianzar el mercado interno como sostén fundamental de la producción y el trabajo”, sostiene el llamado a la concertación que presentaron las entidades pymes en el evento celebrado el martes en la sede porteña de la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF). Además de los representantes de las entidades empresarias y los dirigentes sindicales, el evento contó con la presencia de centros de investigación como el CIGES y IESO que contribuyeron en la redacción del documento que reclama un “cambio rotundo en la política económica”.

“Estamos construyendo una alianza inevitable, no hacerlo sería un error. Es estratégico para defender las fuentes de trabajo. El modelo económico vigente excluye a los trabajadores y golpea con especial énfasis a las pequeñas y medianas empresas nacionales”, consideró el secretario general de la ADEF, Víctor Carricarte, al enfatizar que “con los empresarios pymes coincidimos en la necesidad de un cambio rotundo en la política económica que deje de lado los tarifazos, la apertura comercial y la reducción del mercado interno tenga como eje la producción nacional y la creación de empleo de calidad”. En línea con los reclamos realizados por los empresarios pymes, el anfitrión del encuentro remarcó la necesidad de reactivar el mercado interno al señalar que “si los trabajadores no pueden consumir, las empresas pymes no son sustentables”.

Entre las propuestas consensuadas entre entidades pymes y sindicatos para recuperar el sendero del crecimiento económico figura la implementación de “aumentos salariales inmediatos”, “la recuperación de los haberes jubilatorios y de la AUH”, “el control del sistema financiero para la reducción de tasas de interés y combatir la especulación financiera que daña tanto el ahorro como la inversión” y la “suspensión de las medidas de la AFIP contra comercios y pymes”.

“La única salida es una alianza estratégica entre trabajo y producción. Si las pymes y los sindicatos no estamos unidos nos destruyen. Para alcanzar un acuerdo de precios y salarios necesitamos que no nos intenten convertir en enemigos. Nosotros necesitamos que los trabajadores tengan capacidad de compra para salir adelante sin que se traslade a precios. Cada una de las cadenas de valor debe encontrar cómo hacer frente a ese desafío”, indicó el empresario textil Raul Hutin durante el encuentro donde se realizó un homenaje al histórico dirigente de la Confederación General Económica (CGE), Rafael Kohanoff. “Los empresarios pyme consideramos que los trabajadores no deben perder sus conquistas en materia laboral pero juntos debemos cambiar algunas reglas de juego para que todos ganen y puedan hacer frente a las situaciones de tensión y crisis”, expresó Hutin. “Es necesario un gran estímulo a la demanda en detrimento de la financiarización de la economía que es el eje de la política del gobierno. Sin mejora de los salarios con paritarias libres no mejora la demanda agregada”, consideró Felisa Miceli, directora del CIGES y ex ministra de Economía.

Además de reclamar un impulso al mercado interno y la sustentabilidad del sector externo, los dirigentes pymes proponen, por ejemplo, la puesta en marcha de un programa de Insumos Cuidados que permita controlar precios de bienes intermedios difundidos con oferta concentrada (petroquímica, acero, cemento, aluminio, entre otros). “Reclamamos las medidas enunciadas y llamamos a la unidad, sabiendo que nadie puede salvarse solo y que juntos tendremos la fuerza para reclamar y hacer posible una sociedad justa y digna”, concluye el documento impulsado por las entidades empresarias.