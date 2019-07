Godoy Cruz quedó eliminado de la Copa Libertadores en octavos de final ante Palmeiras, con el que perdió 4-0 en San Pablo, por la escandalosa sanción de un penal inexistente que cobró el árbitro uruguayo Esteban Ostojich, a instancias del VAR, en favor del equipo brasileño y que desnaturalizó el posterior desarrollo del encuentro.



Ese primer gol ocurrido a los 12 minutos del segundo período, por una mano presunta de Joaquín Varela que no fue tal, ya que no se pudo comprobar en ninguna de las imágenes televisivas pero igualmente el juez oriental terminó sancionando, desnaturalizó el recorrido del encuentro y perjudicó a los visitantes.



Es que el resultado final resulta absolutamente engañoso a la hora de analizar lo ocurrido en el encuentro, puesto que sin esa invalorable "ayuda" del árbitro uruguayo a Palmeiras, escolta del Santos del argentino Jorge Sampaoli en el "Brasileirao", a los locales les resultaba prácticamente imposible generar situaciones de riesgo en las cercanías del arco de Andrés Mehring.



Los mendocinos volvieron a jugar un muy buen partido también en tierra brasileña, ya que siempre mantuvieron a los paulistas lejos del arco defendido por Andrés Mehring, y cuando pudieron se acercaron con riesgo al de Weverton.



Así transcurrió todo el primer tiempo, con un manejo prolijo del balón de los dirigidos por Lucas Bernardi, cuando era de su propiedad, y buenas coberturas defensivas de mitad de cancha hacia atrás.



Los penales inexistentes parecen ser un karma por estos días para Godoy Cruz, ya que el sábado anterior también sufrieron algo similar en cancha de San Lorenzo, por la Superliga, cuando en el minuto final y con el marcador igualado 2-2 el árbitro Andrés Merlos le otorgó uno a los de Boedo que no había sido infracción.



"Que querés que haga, si en esta cancha me juego la vida. Disculpame", contó Varela al término del partido que le dijo el árbitro Ostojich. "Siento bronca por perder un partido como éste en el que nos jugábamos mucho. Pero nos vamos con dolor y también con la tranqulliddad de haberlo dado todo", agregó el delantero Santiago García.





4 PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, G. Gómez, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique; Dudu, Raphael Veiga, Willian; Miguel Borja. DT: Luiz Felipe Scolari.



0 GODOY CRUZ: Mehring; Breintenbruch, Cardona, Varela, Arena; K. Gutiérrez, Andrada, Bullaude, Brunetta; Merentiel, S. García. DT: Lucas Bernardi.



Estadio: Allianz Parque (San Pablo).

Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Goles: 57m Raphael Veiga (P) de penal; 74m Borja (P); 84m Scarpa (P); 90m Dudú (P).



Cambios: 61m Prieto por Arena (GC), 65m Scarpa por Veiga (P), 68m Hyoran por Willian (P), 70m Manzur por Brunetta (GC), 76m Deyverson por Borja (P).



Incidencias: 87m expulsado Manzur (GC).