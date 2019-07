El 2 de agosto del 2018 me encontraba trabajando en mi querida Escuela Primaria 47. Estaba con mis estudiantes de 2° armando cuadros numéricos, cuando comenzó a sonar mi celular. No atendí porque estaba trabajando. Pero la insistencia era tal que mis pequeños estudiantes me dijeron: "Seño, atendé porque puede ser algo importante". Era una llamada de María, mi amiga y compañera de gabinete que se encontraba en Moreno por una reunión. Volvió a llamarme. Atendí y me dijo: "Mabe tenes que ir ya a la 40. Hubo un accidente". Y ante mi pregunta de qué pasó solo pudo inssistir en que fuera al colegio. Empecé a llamar a Ruben. Llamé a Sandra. Llamaba al colegio. Sin respuestas...Llamé a María y le volví a preguntar. Me dijo: "Hablá con Marisol. Yo estoy yendo a la 49". Salí del salón. Les avisé a mis compañeras. Les pedí que se ocuparan de mis estudiantes. Hablé con la secretaria. Seguía intentando comunicarme. Le solicité a Liliana Veliz que me hiciera el retiro de Maia, mi hija, alumna de la 47. Y cuando volví por mis pertenencias, al comunicarme con Marisol, ante mi insistencia me contó lo sucedido. Grité de agonía en el pasillo. Me caí de rodillas. Me levanté. Busqué a Maia. La abracé. Mi compañera Lorena me llevó a la 49, donde Ruben y Sandra perdieron la vida por desidía estatal, porque el Estado hizo oídos sordos a los reclamos, porque no tuvo a la educación como prioridad y base fundamental del país. Desde aquel 2 de agosto ningún trabajador es el mismo. Ningún estudiante es el mismo. Ninguna familia es la misma.



Mabel Zurita es la compañera de Rubén Rodríguez, el auxiliar técnico y carpintero fallecido en la escuela 49 de Moreno el 2 de agosto de 2018.