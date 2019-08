La gobernadora María Eugenia Vidal eludió una pregunta sobre la despenalización de la marihuana para consumo personal. "Todavía no estamos en el momento para dar ese debate", eludió Vidal. Sin embargo, planteó una extraña teoría acerca de que el consumo es aceptable o no de acuerdo al nivel socioeconómico del consumidor. "Entiendo que puede haber sectores que tengan libertad de decidir, en el caso de la marihuana, fumarse un porro. En algún nivel socioeconómico distinto", sostuvo Vidal. "Ahora, cuando yo voy a los barrios más pobres de la provincia, el mensaje tiene que ser uno solo porque la marihuana, al igual que el alcohol y el paco, son drogas de inicio", aseguró, con un discurso clásico de la derecha estadounidense.

"No podemos dar mensajes equivocados; mientras las drogas sigan acechando a los pibes más vulnerables, que no tienen otras oportunidades, y que se las tenemos que generar nosotros, no estamos listos para este debate", remarcó la gobernadora bonaerense, quien por otra parte estuvo en un acto en La Plata. "Podemos hablar de hechos, porque después de 28 años de escuchar un discurso de la escuela pública encontramos que en la provincia no había un registro de cuántas escuelas ni de cuántos chicos había, ni de cómo se llamaban nuestros alumnos", insistió Vidal con la pesada herencia, en línea con reciente spot, en el que habla de todo lo que le dejaron en malas condiciones. "Hoy puedo mirarlos a los ojos y hablar de los hechos de estos tres años. De la apertura de la escuela pública para que cada vez más bonaerenses elijan esta educación, de las cuarenta mil vacantes en jardines públicos de toda la provincia para que los chicos empiecen el inicial", aseguró la gobernadora.