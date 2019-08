“En la Argentina pierden todos los días mil argentinos el empleo. Cierran cuarenta pymes. Estamos viviendo una pérdida del valor de la moneda brutal, cuando Macri asumió el dólar valía 14 pesos, hoy vale 45 y todos los días estamos mirando la pantalla del mercado, de la City, una cosa que en la Argentina no pasaba hace mucho tiempo”, aseguró Sergio Massa a poco más de una semana de las PASO, en una entrevista para Infobae donde recorrió todo el escenario político y económico nacional.

Enfrente estuvo Román Lejtman, quien tuvo la ingrata y en este caso infructuosa tarea de defender al Gobierno nacional, en línea con los ejes actuales de la campaña oficialista: conceder en los aspectos económicos para pasar rápido a la polarización concentrándose en el pasado. En el caso de Massa, tratar de confrontarlo con sus críticas a Cristina Kirchner durante los últimos años de su segundo mandato, cuando la enfrentó en las urnas en 2013 y 2015.

El primer candidato a Diputado por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires no se dejó arrastrar. Reafirmó sus críticas a CFK, pero dejó claro que esta elección no se refiere al pasado sino al futuro. Y que existe un acuerdo sobre eso alcanzado por todas las fuerzas que componen el Frente. "El país no resiste otros cuatro años de Macri, y por eso todos aprendimos de los errores del pasado y nos juntamos para terminar con la grieta".

Lejtman eligió comparar al posible próximo gobierno peronista con la experiencia vivida en 1973 cuando Héctor Cámpora llegó a la presidencia de la mano de la proscripción de Juan Domingo Perón. "No tiene nada que ver, pasaron 50 años", se rió Massa. “El presidente va a ser Alberto, y eso tiene que quedar claro para la gente. Alberto va a definir el rumbo, y es quien va a armar los equipos. Después cada uno de nosotros podrá opinar, ayudar, aportar o cuestionar. Pero el presidente será Alberto”, dijo en ese sentido el líder del Frente Renovador.

Sergio Massa: "El rotundo fracaso de Macri causó en la Argentina cuatro millones más de pobres y veinte empresarios que ganaron millones de dólares" Sergio Massa: "El rotundo fracaso de Macri causó en la Argentina cuatro millones más de pobres y veinte empresarios que ganaron millones de dólares" https://ibae.am/2KeeOJU | Por Román Lejtman Posted by Infobae on Friday, August 2, 2019

Después abundó sobre las características de Fernández, que fue dos veces su jefe de campaña. “Sé lo que piensa. Sé lo que siente. Sé que tiene autoridad. Y sobre todas las cosas sé que tiene capacidad de diálogo, que es lo que la Argentina necesita desde el 11 de diciembre”, señaló.

Respecto de posibles presiones al Poder Judicial y a los medios, dijo que “uno de los puntos del programa de gobierno es, impuesto por nosotros, por el Frente Renovador, independencia del Poder Judicial e independencia de los medios de comunicación” y que “en la decisión de Unidad Ciudadana de llevar a Alberto de candidato a presidente hay implícita una autocrítica”.

En un momento de la entrevista de Infobae, Lejtman peguntó si Cristina Kirchner y su grupo habían cambiado. “Todos tenemos que aprender de nuestros errores y entender que en nuestros errores, en nuestros fracasos, en nuestras peleas, pierde la gente”, respondió Massa, quien sostuvo que “con el fracaso rotundo de Macri, hubo veinte empresarios que ganaron millones de dólares, dueños de empresas de luz, de gas, de petróleo y de bancos, y de autopistas, inclusive familiares (remarcó en referencia a la tapa de Página/12 del viernes), y perdieron millones y millones de argentinos”.

En ese sentido, el ex intendente de Tigre también remarcó que “lo que está interpelándose es el presente de un gobierno que destruyó la clase media argentina” y que el problema no es solamente económico, si bien subrayó que “al gobierno lo va a derrotar la realidad” por los indicadores económicos que deja: “Hay casos de jueces presionados para tomar decisiones en un gobierno que decía promover la independencia del Poder Judicial. Estamos frente a un gobierno que hizo de la estafa y la mentira una práctica, todavía los trabajadores están esperando que se cumpla la promesa de no pagar Ganancias. Y son muchos los que tiene que hacer un esfuerzo enorme para pagar el Fútbol que el Presidente prometió que sería gratis”.

Categórico, descartó cualquier conflicto de palacio entre los Fernández si ganan las elecciones. “Estoy seguro de que desde el 11 de diciembre Alberto no solo va a liderar una etapa positiva de la Argentina y productiva de la Argentina, sino que además va a ejercer la Presidencia con plena autoridad pero con plena sensibilidad, cosa que hoy no vemos en el gobierno”, afirmó.

En otro tramo negó que Fernández dijera que no se pagarán las Leliq. “Alberto planteó claramente tres cosas: que hay que bajar la tasa de interés, porque acá ganan los bancos y pierden los jubilados”, aseguró, al tiempo que criticó al elenco gobernante porque “lo que están haciendo es generando una obligación de pago al Estado que en realidad es como un taxi, que va corriendo y que le va a sacando todos los días al Estado capacidad de darle mejor a la salud a los jubilados”.

En ese punto, reafirmó la necesidad de renegociar el acuerdo con el FMI. “El presidente del default es Adolfo Rodríguez Saá, que está con Macri”, dijo Massa al respecto, y recordó que el país se había desendeudado antes de la llegada de Macri al gobierno.

También ponderó a Axel Kicillof cuando Lejtman le recordó sus críticas al ex ministro de Economía. “Creo que estaba equivocado y se lo planteé a él”, dijo, y negó que haya una contradicción en el hecho de compartir boleta, porque “en todo caso lo que hay hoy es una mirada hacia adelante” y que Kicillof no influirá en un eventual gobierno. E hizo una comparación lapidaria: “Este gobierno no puede explicar lo que pasa hoy. Porque Kicillof cometió errores en la economía pero este ministro de Economía, Dujovne, que era comentarista de televisión, tiene el triple de inflación que Kicillof”.

Sobre el final, Lejtman coincidió en que la política económica del macrismo fue mala pero afirmó que “fue diez veces mejor que Cristina” en la inserción mundial a nivel geopolítico. Respuesta de Massa: “¿Cuánto estamos vendiendo?” Lejtman retrucó con “estás mezclando los andariveles” y Masa fue a fondo: “Es que hoy la integración es comercial. China y Estados Unidos discuten comercialmente. Unión Europea y Estados Unidos discuten comercialmente”; y cerró descartando que Cristina gobierne desde el Senado: “Que los que hoy dudan no tengan miedo, el próximo presidente es Alberto y quien va a liderar es Alberto”.