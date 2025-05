Los pases de factura por Ficha Limpia escalaron hasta convertirse en una guerra total entre La Libertad Avanza y el PRO. La candidata porteña -y autora de uno de los proyectos de la ley caída- Silvia Lospennato organizó una conferencia de prensa en la sede del PRO con un atril que decía "Ficha Limpia" (por si alguien no había entendido), en la cual responsabilizó al presidente Javier Milei por la derrota, lo acusó de haber faltado a su palabra y sembró sospechas sobre los fondos destinados a Misiones, provincia de la que salieron los dos senadores que se dieron vuelta. Milei le contestó que mentía y que los datos demuestran que no hay Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para Misiones, aunque los datos contradicen al presidente y ubican a la provincia al tope de las que recibieron fondos discrecionales. El vocero y candidato Manuel Adorni culpó al PRO por la derrota y el asesor Santiago Caputo -desde una cuenta de Twitter que se le atribuye- llamó a Mauricio Macri "el principal hijo de puta del país que no tiene escrúpulos". La guerra es total. Nadie sabe como se recompondrán las relaciones.



Hizo todo lo posible por ser protagonista el miércoles, le negaron el ingreso a los balcones del Senado, fue ante las cámaras a hablar, vio el resultado en vivo: Silvia Lospennato estaba decidida a ser protagonista. En ese mismo estudio, llegó a pedir que sancionen a una provincia por cómo votan sus senadores. "Lástima que son de la provincia más beneficiada por ATNs, supongo qu ahora tendrán una penalización", aseguró, no está claro si llevada por la bronca o porque realmente piensa que un Gobierno debe ejercer aprietes económicos sobre las provincias para conseguir las leyes que desea.



Ataque PRO

Tras la caída de la ley de Ficha Limpia, organizó una estudiada conferencia de prensa en la sede central del PRO donde el principal acusado fue el presidente. "Presidente Milei: cuando los integrantes de LLA faltaron porque dijeron que les había caído mal el fiambre, cuando me pidió hace un mes postergar la sesión especial que había pedido el senador Atauche en el medio del rechazo de los jueces de la Corte, porque faltaban votos, yo confié en su palabra. Cuando circulaban los rumores de que llamaban a senadores para pedirles que introdujeran cambios y los senadores se negaban, para pedirles que faltaran a la sesión y los senadores se negaban, usted mismo salió en un streaming a decir que quería la ley, y yo confié en usted, una vez más confié en usted. Después de anoche perdí toda la confianza que le tenía", le tiró. La enumeración no fue casual: eligió recordar cada momento en que LLA postergó el tratamiento de Ficha Limpia.

Luego Lospennato instaló dos posibilidades: o no supieron manejar a sus aliados o bien lo hicieron a propósito, generando una derrota controlada. "Tiene un jefe de bloque al que se le escapan dos aliados que le han votado todo al gobierno, todo, hasta los jueces de la Corte le votaron al gobierno, y justo los traicionan el día que tenían que votar una ley que llevaba su nombre”, sospechó la candidata del PRO



“Yo no voy a acusar sin pruebas, porque no todos somos iguales en la política, y además porque yo tengo la certeza de que la verdad siempre sale a la luz, y el precio de los apoyos parlamentarios se publican en el boletín oficial", le advirtió a Milei.



Contraataque L

Exactamente a la misma hora, Adorni programó su conferencia de prensa, donde dio la versión oficial de lo ocurrido, que puso toda la culpa en el PRO. También advirtió que el jefe de bloque de LLA, Ezequiel Atauche, había pedido que los senadores fueran a firmar un compromiso de que iban a votar Ficha Limpia y el PRO se negó. "Fueron los mismos senadores del PRO quienes, sin esperar a la firma del documento, apuraron las cosas y bajaron al recinto a votar persiguiendo vaya a saber uno qué especulación electoral, con el resultado que todos vimos”, remarcó Adorni.



Sin esperar a ver si el tema desescalaba, el que se montó a responderle a Lospennato fue directamente el presidente Milei: "La realidad es que no estaban los votos, fue toda una operación mediática - teñida de amarillo". Y reiteró lo del compromiso que había pedido Atauche para responsabilizar al PRO. En cambio, no hizo alusión a los dos senadores de Misiones que cambiaron su voto a último momento.



Milei se quejó que los del PRO "movían mediáticamente la idea de que no queríamos bajar a recinto. Entonces, se terminó bajando al recinto y pasó lo que pasó". Como respuesta a la acusación macrista, el presidente intentó plantear una suerte de pacto Macri-Cristina: "No me sorprende, por varias cosas, porque los que cubrieron a Cristina Fernández de Kirchner fueron los mismos amarillos que -vía Pichetto- le cubrieron los fueros (SIC), después le dieron el cargo de vicepresidente, la fórmula que compitió contra 'Golperto' Fernández".

Milei les enrostró que en sus cuatro años de presidencia Macri no sacó la ley de Ficha Limpia y tampoco en la Ciudad: "No sólo eso, sino que llevan 17 años en la Ciudad y nunca la sacaron y en los cuatro años de Gobierno que tuvieron tampoco la sacaron. Y entonces, ahora el que no la quiere sacar soy yo; no, no, quien no lo quiere sacar es el partido del Estado, parece que le gusta defender el Estado porque les gusta defender kioscos".

Y por último, le contestó personalmente a la candidata del PRO: "Y la verdad que me decepciona profundamente lo de la diputada Lospennato mintiendo abiertamente, porque de los periodistas ya lo sabía que mentían, con que había habido ATN y distintas cosas, que están los datos disponibles y que prueban la mentira".

Los datos disponibles a los que alude Milei indican que en 2024 se repartieron un poco más de 45 mil millones de pesos en ATN, es decir, fondos discrecionales, entre diez provincias que son, casualmente, las que se corresponden con los senadores que le votaron las leyes al presidente. Según estos datos oficiales, Misiones es la provincia que más fondos recibió en concepto de ATN: 13.000 millones de pesos entre abril, junio y noviembre de 2024. El presidente afirmó que los datos indicaban que Lospennato mentía, pero los datos lo contradicen. No es la primera vez que ocurre. Ni siquiera es la décima.



Sin prestar atención a esto, Milei concluyó: “Si queremos terminar con los corruptos, una de las cosas que tenemos que terminar es la mentira, que también es una forma de estafa”. El chiste se cuenta solo.



Macri no volvió a hablar, pero sí salió su ex secretario privado Darío Nieto, quien respondió a la acusación de que no tienen Ficha Limpia en Ciudad: "Vamos a explicarlo despacito para que se entienda, porque parece que tienen problemas de comprensión -o simplemente mala leche y ganas de confundir a la gente-. En la Legislatura porteña se necesitan 40 votos -sobre un total de 60- para aprobar la ficha limpia. El PRO jamás tuvo esa mayoría, y hoy solo tenemos 7 Legisladores -sí, solo 7-. O sea que para aprobar la ficha limpia en la Ciudad hace falta que todas las fuerzas -incluidas el kirchnerismo (que son 18) o la izquierda (que son 3)- voten el proyecto. ¿Quieren ser legisladores para legislar una Ciudad que no conocen o simplemente buscan tapar sus acuerdos embarrando al PRO?", se preguntó.



Al pasto

Para completar el nivel de guerra total entre el PRO y LLA, ambos acusándose por la derrota con Ficha Limpia de tener pactos espúreos con el kirchnerismo, se sumó la cuenta de Twitter atribuida a Santiago Caputo: "Acá la senadora Tagliaferri, que no es particularmente alguien afín al gobierno, admite que LLA quería las 37 firmas antes de la sesión y se rehusaron. Esto es una operación del principal hijo de puta del país que no tiene escrúpulos con tal de obtener un rédito político o proteger el maxi kiosco".

Por si alguien tenía dudas: la persona a la que está insultando es Mauricio Macri.



¿Cómo seguirá la negociación para un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires después de esto? Ajenos al descalabro general, los negociadores indicaron a este diario que la negociación "sigue adelante". Y, de paso, desresponsabilizaron al Gobierno por la derrota por Ficha Limpia.

No todos acompañan a Lospennato dentro del PRO.