Florencia Saintout habla en plural: casi todas sus oraciones inician con un "nosotros". "Tenemos muy claro que queremos una ciudad solidaria, popular, latinoamericanista, productiva y feminista", dice, en diálogo con PáginaI12, la precandidata a intendenta de La Plata por el Frente de Todos, cuya lista -una de las cinco que presenta ese espacio en el distrito- incluye pejotistas, massistas, randazzistas, movimientos sociales, referentes feministas, dirigentes gremiales y agrupaciones políticas vecinales. En el último tramo de la campaña, Saintout alerta sobre la emergencia laboral y alimentaria en la capital provincial y endurece sus críticas a la actual gestión de Julio Garro. "Nos enorgullece haber construido un espacio con personas que viven como el 90 por ciento de la población y no encerrados en un country como el intendente", dispara.

-¿Cómo define la gestión de Garro? ¿Cuáles serían las primeras medidas de su gestión, ante un eventual triunfo?

-La gestión de Garro es tan mala como todas las de Cambiemos. Teniendo los gobiernos nacional y provincial alineados políticamente, Garro ha sido uno de los peores intendentes de la ciudad de La Plata. Reprodujo la desigualdad y destruyó grandes emblemas de la ciudad. Además, no puede plantear ningún tipo de alternativa hacia adelante. A partir del 10 de diciembre, si finalmente ganamos la ciudad, vamos a tener que refundarla en base a dos dimensiones: la emergencia laboral y la emergencia alimentaria. En La Plata el desempleo está por encima de la media nacional y la mitad de los chicos no toman un vaso de leche. También hay que atender el acceso a la salud, porque han desarmado el nivel de atención primaria y los hospitales provinciales, que en la ciudad son diez, hoy están colapsados.

-En este marco, el propio Garro la "elige" para confrontar públicamente…

-Nosotros elegimos quiénes somos y a dónde queremos ir. Quizás le sirve polarizar con nosotros, que hemos sido oposición desde el minuto cero de su gobierno. Nos sorprende el odio y la incapacidad que tienen para gobernar. Aún teniendo todas las diferencias del mundo, nosotros jamás podríamos tener esa capacidad de odio que tienen ellos. No pensamos la ciudad de la misma manera, no queremos las mismas cosas y nos enorgullece haber construido un espacio con personas que viven como el 90 por ciento de la población y no encerrados en un country como el intendente.

-El Frente de Todos presenta la interna más numerosa en la capital provincial. ¿Qué desafíos impone esto?

-No sé qué es lo más fácil o lo más difícil, pero ir con cinco listas tiene su dificultad. Sin embargo, creemos que podemos salir de estas PASO demostrando a otros que se trata de una buena herramienta para construir la unidad. Las venimos trabajando con muchísimo respeto, con mucho cuidado, haciendo un lugar para plantear las diferencias que básicamente tienen que ver con modos de construcción política distintos, pero sabiendo que nuestro principal oponente es el gobierno de Garro y de Cambiemos. Estamos convencidos de que estamos en condiciones de ganarle a un intendente de Cambiemos que ha sido feroz con su población, que reprimió con balas de goma a las mujeres que se movilizaron para pedir trabajo y que mientras los chicos no toman leche, se saca fotos con (Mauricio) Macri haciendo el chiste del flan. En este contexto, las cinco listas tienen que ser la menor de nuestras dificultades para ganarle.

-¿Qué diferencia su lista de las del resto de los precandidatos de ese espacio? ¿Cómo fue la construcción política?

-Formamos un espacio político que venimos construyendo hace mucho tiempo. De hecho, la nuestra es la lista que yo creo que mejor representa esta idea de “es con todos y con todas”: hay diferentes generaciones y espacios políticos muy distintos, como el massismo, el Movimiento Evita, el PCR, La Cámpora, el Partido de la Victoria y Nuevo Encuentro. Además, buscamos integrar partidos locales, como Vecinxs contra el Neoliberalismo. Es una lista diversa y articulada y yo creo que eso se debe a la comprensión de este momento histórico.

-¿Y de qué forma incluyó las demandas del movimiento de mujeres y géneros?



-Somos militantes antes y después de la campaña, nos venimos preparando hace mucho para gobernar y tenemos muy claro que queremos una ciudad solidaria, popular, latinoamericanista, productiva y feminista. Y eso no solamente es rejerarquizar las áreas de género, hoy completamente atacadas y desfinanciadas, sino también tener una perspectiva emancipadora y feminista en cada uno de los lugares de gobierno. Siempre decimos que queremos una ciudad que tenga libertad e igualdad y eso, entre muchas otras cosas, significa tener una ciudad feminista.