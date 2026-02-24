Omitir para ir al contenido principal
PortadaAgencia Informativa

“La sociedad de la nieve”: el fenómeno de Netflix que revive la tragedia de los Andes

Basada en hechos reales, revive la Tragedia de los Andes, cautivando con su enfoque humano y profundo.

La sociedad de la nieve (Prensa)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Netflix y SkyShowtime traen de vuelta el oscuro encanto de un clásico del terror gótico

Eva Green regresa en “Penny Dreadful”: terror y suspense en el Londres victoriano

¿Comienzan las clases?

Por Esteban Sueyro

Torneo Apertura

Última parada para Central y Newell’s antes del clásico

A esta ambiciosa iniciativa se suman figuras destacadas del cine y la música, en un esfuerzo conjunto para revivir uno de los universos más icónicos del anime

Un nuevo comienzo para Evangelion: Yoko Taro como guionista principal

Exclusivo para

Más de 25 agentes muertos, 40 criminales abatidos y 70 detenidos tras los enfrentamientos

Sheinbaum anuncia que México vive horas de mayor tranquilidad tras la ola de violencia por la muerte de “El Mencho”

El análisis de Felipe Pigna, Sergio Wischñevsky y Pilar Arcidiácono

Macri dixit: “Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey”

Por Karina Micheletto

Juzgan a tres exmiembros de la organización paraestatal Concentración Nacional Universitaria (CNU)

Nuevo juicio en La Plata por crímenes de lesa humanidad

Un proyecto propio con más recortes

El ajuste, a cualquier costo: la nueva jugada de Milei para no cumplir con la ley de financiamiento educativo

El País

"No me cambié de camiseta"

Luis Juez da excusas para justificar su pase a La Libertad Avanza

Con una maniobra de Bullrich

Golpe de timón en el Senado: el oficialismo sacó al peronismo de entre las autoridades de la Cámara

Más de 800 centros clandestinos estuvieron activos

El terror a la vuelta de la esquina: cómo funcionaron los campos de concentración de la dictadura

Por Luciana Bertoia

Según un estudio de la Universidad Di Tella

La confianza en el gobierno de Milei no se recupera: cayó por tercer mes consecutivo

Economía

A pesar del crecimiento del PBI

Los números del industricidio: el sector cayó 3,9% interanual en diciembre

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 24 de febrero de 2026

El secretario de Comercio quiso aclarar, y oscureció

Retos por el “Banana affaire”

Dólar

El tipo de cambio sigue en baja

Sociedad

¿Comienzan las clases?

Por Esteban Sueyro

Por calumnias e injurias

Julio Iglesias demandó a la vice española Yolanda Díaz tras las acusaciones públicas por abuso sexual

Los dueños del boliche quedaron en libertad condicional

Un nuevo video reveló el inicio del incendio de Año Nuevo en el boliche suizo Le Constellation

Hay alerta amarilla por tormentas en la Ciudad

Un fuerte temporal dejó calles anegadas y problemas para circular en el AMBA: cómo seguirá el tiempo

Deportes

Torneo Apertura

Última parada para Central y Newell’s antes del clásico

Rosario Central y los árbitros, también a favor

El contundente respaldo de Boca al paro del fútbol argentino

A días del comienzo del calendario

Franco Colapinto se prepara para el debut en Australia

Una nueva jornada de la Liga Profesional

Comienza la fecha 7: Gallardo se despide de River y Boca posterga su partido