¿Verán los hinchas de River los partidos que jugará Boca contra Liga Universitaria de Quito? Muchos de ellos , la mayoría sí lo harán. ¿Con que ojos lo mirarán? ¿Esperarán que gane Boca para poder jugar una semifinal contra ellos sabiéndose superiores? No, ni locos. Puede ser que lo proclamen, que lo expresen como un mensaje a los propios jugadores, pero la verdad es que van a hacer mucha fuerza por los ecuatorianos. Aunque después haya que ir a la altura a enfrentarlos.

Si Boca sale de la escena en los cuartos mucho mejor, piensan 99 de cada 100 hinchas del club de Núñez. La final de la Libertadores del año pasado dejó una marca muy significativa en el historial de los enfrentamientos, de los dos peso pesado del fútbol local. Si no hay un nuevo partido, se diluye la posibilidad de que aquella marca se vea opacada y manchada por una eventual derrota. Es cierto que no es lo mismo perder una semifinal (que River ya la perdió con Boca en el 2004, por otra parte) que caer en una final, pero aún así, no quieren correr ese riesgo. Total seguirán teniendo en el haber el mano a mano de Madrid como bandera de la alegría propia y más que eso, la frustración ajena.

Los hinchas de River tienen fe ciega en Gallardo y en los jugadores de un equipo que no será el mismo que disputó la final del Bernabéu, pero se le parecerá bastante (Armani, Pinola, Casco, Enzo Pérez, Palacios, Ponzio, Pratto, serían titulares) y por ese lado están muy tranquilos. Pero hay dos cuestiones que los inquietan un poco. Una es que no hay seguridad absoluta de que esa supuesta superioridad se exprese en la cancha, porque en el fútbol no siempre ganan los mismos, y otra es que a este Boca de Alfaro lo ven más sólido que aquel de Guillermo Barros Schelotto. No juega bien Boca, no genera mucho juego, pero con el nuevo entrenador ha logrado una firmeza que antes no tenía, y le hacen pocos goles.

Y simultáneamente, pasaba que a River le estaba costando llegar a las redes rivales. Generaba situaciones en el juego asociado, en eso le saca ventaja a muchos, empezando por Boca, pero no estaba acertando en la definición hasta ayer, que se despachó con tres. En la lista de los que quieren una semifinal entre los más grandes están en primera línea los dueños del negocio, pero no se los ve muy entusiasmados a los hinchas de River (ni a los de Boca, ver página 3) por lo mucho que tienen para perder.