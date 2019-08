Itinerario a modo de breve biografía

En Febrero de este año me contactó Vicky Salías (directora del Museo del Traje) contándome que estaba curando una serie de intervenciones en los museos de la ciudad, cruzando sus exhibiciones con el arte contemporáneo y en el Museo Larreta se expondrían, entre junio y agosto, los vestidos que Evita recibió de España en su famoso viaje. La muestra se llamaría “Un regalo para Evita”.

Ella me conocía porque participé en BSM (los talleres de artistas de la calle Boulogne Sur Mer) con un “Monumento Manipulable”, después vio las pelucas que hice para el Museo Evita y también una intervención que hice en el CCK con una serie de alas mecánicas en el marco de la muestra “El Centro en movimiento 2” curada por Rodrigo Alonso.

Mi obra tiene como eje la manipulación. Trabajo con plásticos translúcidos representando cuerpos que pueden ser activados por el espectador. Los instalo en diferentes espacios, proponiendo una acción colectiva con los visitantes.

Tuvimos un encuentro en mi taller y se interesó en unos dibujos móviles de cuerpos femeninos pertenecientes a una serie anterior que llamé “Cuerpos dóciles” por el texto de Foucault que hace referencia a la biopolítica y su utilización. Es una serie que mezcla lo sexual y lo político de manera, si se quiere, un poco más grotesca que en mi obra actual, porque sobre la traslucidez del material dibujaba la expresión de los rostros con marcador.

Me propuso entonces que hiciera “Seis muñequitas” reinterpretando esos vestidos regionales regalados a Evita. Sólo me hizo una petición específica, que no hubiera nada sexual porque la muestra sería en vacaciones de invierno e iba a haber muchos niños seguramente, que era deseable que pudieran participar. Pactamos honorarios y me puse a trabajar recreando los vestidos con mi técnica de tiras de plásticos cosidos. Una vez que tuve los vestidos hechos empecé a pensar en los rostros, en los personajes que llevarían esos vestidos.

La referencia política de la muestra es clara y evidente y para mí fue inevitable pensar ¿quiénes tienen esos vestidos puestos hoy? Fue así que surgieron las mujeres del pro, empezando por Juliana Awada, Vidal, Patricia Bullrich, Laura Alonso, Carrió, Michetti y finalmente apareció Christine Lagard, por un vestido que había hecho de más, antes de que me enviaran las fotos de referencia. De esta manera surgió el condimento que necesitaba, que la obra me estaba pidiendo.

Cuando le mandé las fotos a Vicky por whatsapp me respondió con un “mmmmh”, a lo que siguió un silencio de los dos. Después un “ Me encantan las muñecas, me preocupa la lectura de los personajes”, “Me da miedo que se vea como falta de respeto”. A continuación, una serie de audios en los que me explicaba que en plena campaña podría molestar, etc. Yo le dije que no hay falta de respeto en la obra, ni agresión, ni sexo, que fue su única petición; que son personajes públicos y que los oficialistas podían verlo como una propaganda y los opositores como algo divertido y que podía salir todo redondo. Ella aceptó, con una propuesta anterior que yo le había hecho: la de incluir un retrato móvil de Evita, diciendo que así sería más equilibrado. Así que nos encontramos para el montaje.

En el montaje fue todo muy agradable, ella se divirtió mucho con la obra, la directora Delfina Helguera pasó y al parecer estaba todo bien. Incluso subieron videos al Instagram oficial del museo Larreta: fotos, invitaciones, todo. Esa misma noche me escribe la curadora, diciéndome que habían hablado con el director general de museos, Juan Vacas y con la directora Delfina Helguera coincidieron en que no podía quedar la obra, por el momento electoral que estamos atravesando y me instaron a cambiar las caras, que tal vez podía guardarme esas caritas para exponerlas en otro lado y hacer otras distintas. Yo lo pensé esa noche y les dije que no quería, y que por una cuestión de tiempo tampoco podía hacer unas caras nuevas. Propuse ponerles antifaces y le pedí que antes me pague el saldo de mis honorarios; ella me dijo que hasta que no estuviera resuelto el tema, no iba pagarme. Ahí me puse firme y le dije que el trabajo estaba hecho, que esto era un cambio sobre el trabajo terminado. Ella aceptó y me dijo que mientras tanto la obra iba a quedar tapada con un papel... Al día siguiente fui al museo a retirar la obra, la llevé a mi taller y le hice el cambio.

Volví al museo y las dejé montadas nuevamente. Esa misma noche me escribió diciendo que la obra no iba a exhibirse tampoco con los antifaces, que tenía que cambiar las caras o no se exhibían, a lo que respondí que no, que lo que ella estaba buscando era un realizador, no un artista y que no me parecía que esto sea ni un cruce, ni un diálogo con artistas y la muestra. Ella me respondió que no creía que fuera así y que iba a buscar a alguien que pueda proponer algo “lindo” en remplazo, que el valor de mi obra está en la magia del movimiento y que nunca hablamos de discurso o contenido político y si lo hubiéramos hecho me habría dicho que no.

Esta situación deja en claro el profundo miedo e inseguridad en las cabezas de las instituciones, el gran desconocimiento de la función del arte en la sociedad, el vacío de contenido que se pretende, el desinterés por una visión crítica de la realidad, y la excesiva corrección y condescendencia con el poder de turno.

*Artista invitado a participar de la muestra “Un regalo para Evita. Trajes, cultura y política”, cuya obra fue excluida. La exposición sigue en el Museo Larreta, Juramento 2291, hasta el 26 de agosto.

La obra de Lamanna fue tapada antes de ser retirada.

Itinerario a modo de breve biografía

Sergio Lamanna (Buenos Aires, 1975). Estudió en la escuela de Cerámica Fernando Arranz la carrera de Técnico Ceramista y en la escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón el profesorado de Escultura. Participó del taller de Juan Doffo y de las clínicas de Luis Felipe Noé y Marcelo Pelissier. Dirigió el arte para “Mitomanías Argentinas TV" en canal Encuentro. Participó en la Escuela de Proyectos en Arte x Arte y la beca ABC. Fue seleccionado en los premios Itaú Artes visuales, el Salón Nacional Nuevos Soportes. En 2018 recibió la beca a la creación del FNA. Expuso en FM La Tribu, La Fábrica IMPA, Boquitas Pintadas, en el C.C. Recoleta, en el C.C. Nordeste (Chaco), En This Is Not a Gallery, en el C.C. Haroldo Conti, en Arte x Arte, la Casa de las Culturas (Chaco), en el MACSA (Salta), en el C.C.K y en G11 ceroveinticinco (Rosario).