Alberto Fernández va votar en la Universidad Católica Argentina (UCA) el domingo próximo, probablemente a las nueve de la mañana y con toda certeza por su persona. Hoy comenzó, con una visita a Zárate, el último tramo de la campaña destinada a convencer a la mayor parte de los argentinos de que haga lo mismo, para que el Frente de Todos le gane al presidente Mauricio Macri las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto. PáginaI12 acompañó al precandidato a presidente en la primera parada de la caravana en auto, cuyo destino final será la Ciudad de Rosario, donde este miércoles a las 17.15 se realizará el acto nacional de cierre de campaña del FdT. Los oradores serán él y la precandidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y está confirmada la presencia de Sergio Massa, precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires . “No se sabía de la capacidad de gobernar de Macri y cuatro años después vimos que deja a la Argentina en un estado calamitoso. Podemos cambiar la provincia y el país”, fue una de sus frases más contundentes.

En Zárate, Fernández se reunió con el intendente, Osvaldo Caffaro, y recorrió la Plaza Mitre. Allí se realizó una edición de Precios Populares, una feria en la que los productores de diferentes alimentos se reúnen tres veces por semana en distintos barrios para ofrecer productos más baratos. “Un litro de aceite, tomate, un paquete de fideos, un kilo de arroz, medio kilo de polenta y media docena de huevos, todo a doscientos pesos”, se sorprendió Fernández cuando vio una de las ofertas. Y agregó: “Eso es lo que yo digo de cómo se concentran los precios que se pagan después en Buenos Aires, está muy bien lo que están haciendo”.

El día había empezado temprano. Fernández y sus colaboradores salieron a las 8.30 de Puerto Madero, la casa del precandidato, que esta vez no manejó, pero dejó la tarea en manos de una persona se su máxima confianza: Daniel, quien lo conoce desde hace 18 años. Daniel definió así su estilo de manejo: “Conduzco normal, seguro y siempre llego a destino”. Dylan, el perro del precandidato, quedó a cargo de Fabiola Yañez, su pareja.



Después de la recorrida por la feria, el intendente Caffaro y el precandidato a presidente fueron al Centro de Gestión del Conocimiento, institución educativa en la que los alumnos le pidieron a Fernández que el distrito tenga una universidad propia. “Mi problema no es que me propongan abrir una universidad, sino que me propongan cerrarla. Celebro la creación de la Universidad de Zárate. Nosotros necesitamos acercar la universidad a la gente. El noventa por ciento de los alumnos que estudian en las universidades públicas del Gran Buenos Aires son primera generación de estudiantes universitarios en sus familias”, dijo.



Al final del encuentro, una joven le recordó que fue alumna suya, que se graduó con honores, y se sacó una foto con él. La caravana partió a San Nicolás, paso previo a la llegada a Rosario, donde todo el equipo va a pasar la noche. “Estoy chocho, feliz, más vital que nunca. Son ustedes los que dicen otras cosas”, les dijo a un grupo de periodistas antes de partir a San Nicolás, donde reiteró que Macri dejó el país en un estado “calamitoso”, que el tiempo que pasó, pasó, y que tenemos que “volver para ser mejores”.