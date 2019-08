"El fútbol se juega bajo presión y si no podríamos jugar con eso nos tendríamos que dedicar a otra cosa. Pero es linda la presión de jugar en un equipo grande como Central, es lo que nos hace vivir", destacó ayer Sebastián Ribas, delantero de Central. El refuerzo canaya jugó algunos minutos ante Talleres y puja por hacerse un lugar entre los titulares para el partido de viernes de la semana que viene ante San Lorenzo. "El parate nos viene bien para poder aceitar el sistema de juego y conocernos más con nuestros compañeros. Estamos con la mentalidad de jugar finales cada fin de semana. No pensamos en ninguna tabla, la próxima final es con San Lorenzo y si vamos final tras final vamos a ver dónde estamos a fin de año. Si Dios quiere vamos a estar peleando cosas importantes", recalcó el ex delantero de Lanús. "En el gol de Zabala estoy convencido de que hice lo correcto con el cabezazo. Tuve que saltar para atrás y no era la posición más cómoda para cabecear al arco, aunque lo pensé", admitió el punta sobre la asistencia a Zabala en el gol de la victoria ante Talleres.