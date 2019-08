Alberto Fernández se refirió hoy a la presentación contra Smartmatic y consideró que “no hemos encontrado eco en nuestras denuncias” contra la firma encargada del escrutinio en las elecciones. “Uno tiende a pensar que están organizando algo nada transparente y por eso teme”, afirmó el precandidato presidencial del Frente de Todos.

“Nunca nadie cuestionó la posibilidad de un riesgo de fraude y es la primera vez que lo hacemos por la presencia de esta empresa”, aclaró Fernández en la AM 750, al tiempo que criticó al macrismo porque “como todo lo que hace el Gobierno no tiene nada para decir”. Fernández sostuvo que “este caso es uno más, porque le decimos al gobierno lo que está pasando y no tienen ganas de escucharnos”.

A su vez, sostuvo que “el temor nuestro es que estamos auditando una estafa. Cuando se audita una estafa, la estafa se consuma” y recordó que en Filipinas han tenido que anular la elección por los resultados que tuvieron” por el desempeño de Smartmatic, con lo que “es muy llamativo que hayan elegido a esta empresa”.

El ex jefe de Gabinete manifestó que “no cambia mucho el sistema sin esta empresa” y que “todo está organizado para que se haga como era antes”. Además, recordó que salió elegida en una compulsa de precios por contratación directa de la jefatura de Gabinete y que “es la peor calificada en el primer rubro pero es la más barata”. También señaló que “dicen que es una devolución de favores por parte del gobierno a un aportante de la campaña del 2015”.



En otro orden, Fernández habló del acto de Macri en Ferro y dijo que “ha dado otra muestra de lo que es el couching” al afirmar que “hoy Macri se puso a gritar como un desaforado y dijo un exabrupto”. A su juicio, “el verdadero Macri es el que le preguntan cómo resolver el tema de la inflación y dice que de eso se ocupa el Banco Central”.

En el diálogo con Liliana Hendel y Darío Villarruel, Fernández, quien hoy recorrió Zárate y San Nicolás , añadió que “lo que uno siente es que estamos en presencia de un gobierno absolutamente incapaz de entender el problema que tenemos” y recordó que desde 2015 “hace lo mismo y a estas alturas lo único que logró fue multiplicar la inflación por dos”.

De cara al futuro estimó que no queda claro “qué país va a dejar Macri”, en el marco de “una crisis financiera semejante a la crisis de la salida de la convertibilidad”, generada por el actual gobierno.

“Los amigos del presidente que han logrado tener las empresas de gas, de energía, el petróleo. Salvo ellos, el resto de la argentina ha perdido”, dijo, al tiempo que remarcó que “la mejor oferta que hace Macri es hacer lo mismo pero más rápido”.

De cara al domingo subrayó que “es necesario ganar” y en el cierre de la entrevista afirmó: “Les propuse a los argentinos que vamos a volver pero para ser mejores que lo que fuimos”.