*) La loca, el enérgico: Cecilia González @ceciazul

Ayer el presidente gritó y notas lo definen: efusivo, eufórico, visiblemente emocionado, emotivo, discurso enérgico, exaltado, emocionado hasta las lágrimas. Cuando expresidenta gritaba, le decían loca, alterada, irritada, descompuesta, delirante, grosera.

Cuestión de género.

*) No encajar: Pau @paupKa

Posta que la heteronorma daña y mucho, es MUY feo darte cuenta que no sos hetera, te querés matar, lo combatís, TE OBLIGAS A ESTAR CON GENTE QUE NO QUERÉS. ¿Entienden? Sos adolescente y te forzás a cogerte gente que no te calienta y NO QUERÉS solo por intentar encajar.

*) Actos escolares: maldito peke @femisith9

Mi hija me acaba de pedir que hable con la seño porque para el acto no quiere ser paisana, quiere ser granadero y que a las nenas no les preguntaron si alguna quería ser San Martín "mamá explicarle que todes necesitamos que nos pregunten quien queremos ser".

*) Maldito mansplaining: Pau Salerno @paulularia

Un tipo me dijo 'disculpame que voy a usar el argumento de autoridad, pero yo hice dos años de la carrera de Letras'. Me lo dijo a mí, que soy Dra. en Lingüística. Si eso no es mansplaining, por favor díganme qué es.

*) Al reverso no es igual: Mariana Torres @Marianninnix

Decidí entregarle mi hija a su papá para que él la críe.

Pensando muy bien, tengo muchas cosas que hacer, muchos proyectos de vida y planes y mi hija me lo impiden un poco, pero iré a verla cada semana.

Pasará los fines de semana conmigo (pero solo los fines de semana que yo no tenga nada que hacer), si tengo un compromiso pues le voy a avisar a su papá que esa semana tengo algun pendiente muy importante y no podré ir. Pero pondré una foto con ella en el Facebook o Twitter y le diré cuanto la amo y 2/3 veces por semana le mandaré un mensaje por whatsapp para decirle que la extraño y que pienso mucho en ella.

¿Te pareció impactante ? ¿Absurdo? ¿Una actitud cabrona?

Ahora invierte los papeles🤔 Es una historia común en los hombres, pero solo "está mal" cuando la mujer es la protagonista...

*) Me la baja: Hache @Silviahache

Nada me baja más la líbido que un baboso, inevitable y sin retorno.

*) La patria es el Tinder: Gaby @exexmodo

Chabón de Tinder: volví ayer de vivir en Londres.

-wow, y votás el domingo?

Porque a quien le importa coger cuando la patria está en juego.

*) Atame: Valenz @ValentinaZapico

La mentira más grande de las películas de Hollywood es que el pelo largo suelto no es incómodo cuando estás cogiendo.