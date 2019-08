Cualquier similitud de la realidad puertorriqueña con la de Argentina en 2001 no es pura coincidencia. Hoy asumió al cargo de gobernadora Wanda Vázquez, luego de que el Tribunal Superior (la Corte Suprema de Puerto Rico) declarara inconstitucional la juramentación de Pedro Pierluisi realizada el pasado viernes. Así, la ex Secretaria de Justicia, quien hace pocas semanas manifestó que no quería la gobernación, asumió el cargo siguiendo la línea de sucesión que dejó abierta la renuncia de Ricardo Roselló.

El caos institucional y social que vive Puerto Rico dio un nuevo capítulo esta tarde cuando el Tribunal Supremo de la isla determinó que la asunción de Pierluisi era inconstitucional. Pierluisi fue nombrado Secretario de Estado por Ricardo Roselló, quien estaba al frente de la gobernación en ese entonces. Lo que pretendía era que Pierluisi asumiera el cargo siguiendo con la línea de sucesión puertorriqueña, que indica la toma de la gobernación por el Secretario de Estado ante la renuncia del gobernador. Así, Pierluisi asumió el viernes pasado, al momento que Roselló dejaba el cargo.

Sin embargo su llegada a la Secretaría de Estado contó sólo con el apoyo de la cámara baja (diputados) de Puerto Rico. Roselló esgrimió que Pierluisi podría asumir sin la autorización de ambas cámaras amparándose en una enmienda al texto constitucional realizada en 2005. Esa normativa es la que hoy declaró como inconstitucional el Tribunal Supremo. Para esta corte, que es la instancia legislativa más alta de la isla, es necesario contar con la aprobación tanto de la cámara baja como de la cámara alta (senado) para llegar a la Secretaria de Estado. Hablando en criollo: obligaron a Pierluisi a dejar la gobernación. Los nueve miembros que componen el tribunal votaron de forma unánime esa resolución.

Ante esta circunstancia, la Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, asumió la gobernación. Sin embargo, varios medios locales y analistas indicaron que Vázquez tiene previsto renunciar a la gobernación para proponer como Secretaria de Estado a la representante de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jennifer González. Recordemos que Puerto Rico es un Estado libre asociado a Estados Unidos, por lo que tiene un representante en el Parlamento de ese país.

La isla se encuentra sumida en esta crisis institucional luego de que hace unos meses se filtraran chats del entonces gobernador Roselló con un grupo de funcionarios. El contenido de esos mensajes, donde se manifestaban de forma despectiva contra las mujeres y las víctimas del huracán María, volcó a las calles al pueblo puertorriqueño, hastiado de la corrupción en el gobierno.