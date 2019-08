Más de 200 personas quedaron suspendidas este mediodía a varios metros de altura en el Cerro Catedral de Bariloche por una falla en una de las telecabinas. La empresa Alta Patagonia confirmó que a las 11.45 tuvo que activar el protocolo de evacuación previsto para estos casos porque la cabina Amancay no podía traccionar, de acuerdo con la evaluación de sus técnicos. "No hay heridos, ni riesgos", resaltaron.

Fueron los operarios quienes alertaron a las autoridades, cerraron las puertas de acceso y pidieron un rescate vertical, según informó Bariloche2000.

En diálogo con diarios locales, el presidente del ente fiscalizador del cerro Catedral (Eamcec), Marcos Barberis, explicó que “hubo un problema mecánico y no lo pudieron solucionar hasta ahora”. El funcionario aclaró que el incidente “no implica riesgo alguno para las personas. “Habrá demoras para bajar a todos pero no hay riesgos”, puntualizó Barberis, quien no precisó a qué altura se produjo el accidente.

Barberis aseguró que los peatones serán trasladados en las máquinas pisapistas -con capacidad para transportar a una docena de pasajeros- y luego, los instructores de esquí los llevarán hasta la base.

La telecabina Amancay fue instalada en el cerro en 2005 y parte desde la base, en la ladera Sur, hasta la zona intermedia a 1600 msnm. Este medio de elevación transporta cuatro pasajeros por cabina y ascienden por el sector peatones y esquiadores.