Tan amplio es el abanico del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires que en las listas conviven el senador Fernando “Pino” Solanas, que tiene 83 años, con la joven dirigente estudiantil Ofelia Fernández, de apenas 19. Y como la juventud viene con esa sana cuota de irreverencia, Solanas cuenta que “la Ofelia”, como la llama, lo tutea y que a él no le molesta para nada. Lo cuenta a Página/12 unos minutos antes de que lleguen al encuentro dos de sus compañeros en la lista que encabeza como precandidato a diputado nacional del FdT: la legisladora porteña de La Cámpora Paula Penacca, la número dos, y el economista y dirigente de Patria Grande Itaí Hagman, quien compite en tercer lugar. Con sus matices generacionales y de procedencia política, los precandidatos conversaron sobre la importancia de derrotar al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y al presidente Mauricio Macri y coincidieron en señalar la importancia de que en el distrito que vio nacer y consolidarse a Juntos para el Cambio se haya logrado construir “una alternativa de poder plural, progresista y humana” mientras el macrismo “se replegó sobre sí mismo”. Definieron también la gestión porteña como “ineficiente” y con las prioridades erradas.

--La primera pregunta es sólo para Solanas. ¿Cómo se siente con el hecho de que a su edad todos los integrantes de esta lista lo tuteen? El ejemplo de Ofelia Fernández se extiende…

--No me molesta para nada, todo lo contrario. Yo me sigo sintiendo un pendejo. Uno se sigue sintiendo joven, lo que no te responde es la carrocería (risas). Me encanta que me tuteen porque cuando vos tratás de usted a alguien le estás poniendo una barrera una barrera y eso es todo lo contrario de lo que queremos transmitir en esta alianza, que es de una riqueza extraordinaria.

--Ahora sí a todos, ¿cuál es la riqueza de esta alianza en la Ciudad de Buenos Aires? Parecía difícil lograr que en la ciudad se unificara la oposición y se logró de la mano de Matías Lammens, un extrapartidario.

--(Solanas) El gran valor que tiene esta alianza es la pluralidad de partidos que la componen. Hay que decirle al ciudadano que es falso que no haya a quién votar: estamos ante un frente que reúne a 16 partidos políticos: es un frente sin exclusión. Se consiguió que se uniera el peronismo y es un logro monumental. Los primeros cuatro o cinco integrantes de la lista a diputados nacionales de la Ciudad venimos de lugares diferentes. La campaña del macrismo consiste en intentar pegar este frente con Cristina y nosotros queremos que el votante sepa que acá hay un frente absolutamente plural y de contenidos amplios y progresistas.

--(Hagman) Me parece importante lo que señala Pino porque a veces, desde el campo popular, hemos regalado banderas. Una de esas banderas es la de la pluralidad. El macrismo se presentaba como un espacio plural mientras definían al kirchnerismo como una especie de logia cerrada. Bueeno, eso hoy se ha invertido. Nosotros no sólo logramos construir una fuerza plural, sino que ellos se han replegado sobre sí mismos. Lograron sumar a una sola persona: el precandidato a presidente Miguel Angel Pichetto, y la sumaron sólo para decir que habían logrado ampliarse. Acto seguido, le cambiaron el nombre a Cambiemos y le pusieron Juntos por el Cambio. La pluralidad bien entendida viene asociada a la capacidad de diálogo y quienes hoy están alejados del diálogo y la convivencia democrática son ellos.

--(Penacca) Le quiero sumar a lo que dicen mis compañeros algo que me parece importante: logramos la construcción de un frente plural detrás de un objetivo y con una línea de coherencia. Creemos que hay que construir una alternativa al macrismo a nivel nacional y en la Ciudad. Y fíjate que, como decía Itaí, a nivel nacional sólo sumaron a Pichetto y a nivel local a Martín Lousteau. Eso es un engaño al electorado porque él dijo ser opositor y no lo es. Ni él ni sus legisladores y lo digo con conocimiento de causa. Queremos construir de verdad una alternativa de cambio en la Ciudad.

--Les pido una tarea difícil: traten de definir con una sola palabra el gobierno de Mauricio Macri.

--(Solanas) Cinismo.

--(Penacca) Miseria. En lo económico y en lo que genera en términos de lazos sociales.

--(Hagman) Dueños. Es el gobierno de un sector de la sociedad que cree que el estado le pertenece por sucesión patrimonial. Y que no tolera el ejercicio de la soberanía popular.

--¿Cuál es el primer proyecto de ley que presentarían cada uno, en función de sus procedencias y sus intereses, si asumen como diputados el 10 de diciembre?

--(Penacca) Estaría relacionado a la vivienda en dos aspectos: la cuestión de establecer un crédito accesible para comprar una vivienda y regular el tema de los alquileres.

--(Solanas) Un proyecto que llame a una gran concertación económica, política y social. Una suerte de asamblea. A partir de ahí uno puede construir todo un proyecto. Hablo de algo vinculado al contrato social que había convocado Cristina Fernández de Kirchner.

--(Hagman) Una de las cosas que vengo laburando por mi profesión es el tema de la regulación del endeudamiento porque me da mucha bronca ver cómo en cuatro años un gobierno, cualquiera, puede tomar una decisión que afecte al pueblo durante décadas y deje hipotecado el futuro. Y la deuda externa siempre fue un límite para la Argentina: estoy pensando cómo hacer para evitar que nos vuelva a pasar algo así.

--¿Y cuál es la primera ley que habría que derogar?

--(Penacca) La reforma previsional porque sin duda uno de los sectores más perjudicados por las medidas que ha tomado Macri han sido los jubilados. Hablo de esa ley no sólo por lo que significó en términos económicos, sino porque fue un quiebre en el que quedaron bien claras las intenciones del gobierno de Juntos por el Cambio.

--(Hagman) Coincido con que el tema previsional fue muy importante y negativo.

--(Solanas) Me voy a ir un poco más atrás en el tiempo: había que derogar la Ley de entidades financieras de José Alfredo Martínez de Hoz. Tenemos que ver cómo hacemos para que no nos vuelva a pasar que un grupo de aventureros endeude la Argentina como la endeudó.

--Los llevo a la agenda del electorado porteño. La seguridad es un tema que preocupa, pero uno de los problemas que tiene el progresismo es que plantea soluciones a largo plazo porque vincula, con razón, el delito con la desigualdad. ¿Y el corto plazo?

--(Solanas) Lo primero que hay que preguntarse es por qué hay un crecimiento del delito y entender que con la política de mano dura que plantea la derecha terminás mal y está comprobado. Este grado de delincuencia está vinculado a la política social. El discurso de “faltan cárceles, faltan patrulleros” es una porquería. No voy a hacer demagogia con este tema.

--(Penacca) Hay que derrotar el mito de que los proyectos populares no pueden ser efectivos en la administración de la seguridad. Larreta es ineficiente: duplicamos la cantidad de policías que recomiendan los organismos internacionales y no alcanza porque hay una enorme incapacidad para utilizar esos recursos. El policía es un trabajador y se dilapida la plata cuando se lo destina a la represión y no a la prevención. Tenemos un proyecto presentado en la legislatura porteña que habla de una experiencia que se da en algunas zonas de Estados Unidos: un comisionado civil que es elegido por la comuna para controlar a cada comisario.

--(Hagman) Coincido con ambos. Creo que los sectores populares tenemos que encontrar una manera de abordar el tema que no deje de dar la batalla por el sentido común. Si caemos en las respuestas efectistas estamos fritos porque no las compartimos desde el punto de vista humano, pero tampoco son eficaces.

--Si en este momento los está leyendo un votante que no está convencido de seguir respaldando a Larreta, pero cree que cree que hizo mucha obra, ¿qué le dirían?

--(Penacca) Al porteño que mira con bondad la gestión de Larreta hay que decirle que el problema es que no hay con qué comparar. Buenos Aires es la ciudad más rica del país: se pueden hacer las cosas que hizo Larreta con más transparencia y sin endeudar el distrito. Porque ésa es otra de las cosas que nos preocupa… la deuda creció mucho en dólares. En materia de transporte, el Metrobús ha generado algún beneficio (yo lo uso porque vivo en La Boca y es una buena medida), pero la solución es hacer más subtes porque te permiten otra interconexión. Hay que implementar el boleto multimodal. Si hubiera una administración con otras prioridades, estaríamos mucho mejor.

--(Solanas) Le diría a ese votante que tiene que votar a nuestro frente porque el nuestro es un proyecto esencialmente humano. La realidad es que Juntos para el Cambio hace de todo un negocio, no les importa mejorar la vida de la gente. Por eso una cosa es el norte y otra es el sur de la Ciudad. Las cosas que se han hecho en el gobierno porteño se han hecho sin debate y sin estudios de impacto ambiental, cosa impensable en Europa. Se optó, por ejemplo, en materia de transporte, por un camino que es espantoso por la contaminación de la Ciudad en vez de hacer más subtes. Los ómnibus tienen el doble del tamaño que antes. A Buenos Aires le falta que la línea H, que termina en la Facultad de Derecho, termine en la terminal de ómnibus Y que la terminal de ómnibus esté conectada a la línea E que es Retiro. Si se hace eso, hay un anillo que con un solo boleto cubre todas las estaciones.

--(Hagman) Yo me sumo a algo que dijo Alberto Fernández en el cierre nacional de campaña. La discusión de esta campaña es económica porque las variables son un desastre, pero es sobre todo de valores y en función de eso es que estamos definiendo las prioridades. En la Ciudad nuestra prioridad es que en las comunas en las que se necesite más el sistema de la salud pública el sistema funcione bien, que no haya gente durmiendo en la calle, que haya vacantes para todos los pibes, Este gobierno se vanagloria de ser eficiente y tenemos que empezar a definir sobre qué parámetros se mide esa eficiencia. Porque para mí un gobierno que no puede garantizar el acceso a una vivienda, vacantes para todos los pibes y salud no es un gobierno eficiente.

--La Ciudad tiene una oferta cultural y gastronómica de todo tipo. Voy por el estómago: si tuvieran que ir a comer a un restaurante o pizzería porteños antes de emprender un viaje largo fuera de la ciudad, ¿a dónde irían?

--(Penacca contesta rápido) Guerrín.

--(Solanas) No quiero pensar en harinas porque estoy tratando de bajar de peso. Creo que iría a un restaurante antiguo. Me gustan mucho los restaurantes antiguos. Se ha perdido mucho la comida casera y me gustan las comidas populares bien hechas.

--(Hagman) Una buena parrilla de barrios. Tengo algunas en mente.