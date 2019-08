Es una de las figuras más relevantes del freestyle argentino, pero Wos parece decidido a abrirse paso en nuevos caminos. Tras dar a conocer en semanas anteriores las canciones “Terraza” y “Animal”, el rapper difundió este viernes un nuevo single, “Canguro”, que sirve como adelanto de su disco debut Caravana. Y, tal como mostró varias veces en las batallas de la Red Bull Batalla de los Gallos, la Double A y la Freestyle Master Series, Valentín Oliva –su nombre real- no tiene pelos en la lengua para animarse a temas sociales.

“No para de toser trabajando doce horas / Cobra dos monedas al mes pa’ mantener cuatro personas / Y no hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas / Que sin oportunidades esa mierda no funciona / Y no, no hace falta gente que labure más / Hace falta que con menos se pueda vivir en paz”, rapea Wos en su nueva canción, dejando paso a una alusión que cruza el mundo del rap con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: “Mandale gas, no te perdás / acordate en donde estás / fijate siempre de qué lado de la mecha te encontrás”.









En los últimos años, el rapper surgido de El Quinto Escalón fue destacándose en las diversas competencias del freestyle, empezando a resultar conocido por públicos ajenos al género. En 2018, tras coronarse campeón en la Red Bull Internacional y la Freestyle Masters Series –derrotando en un caliente round final a Papo-, se retiró de esa competencia, aunque seguirá participando en la GodLevel y la Red Bull de este año. De a poco, Wos empezó a vincularse con otros artistas y vertientes; este año apareció en el tributo a Mercedes Sosa que se le hizo durante la entrega de los Premios Gardel, en Mendoza.