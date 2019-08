"Perotti no va a tener sorpresas"

Desde Santa Fe

El gabinete de Miguel Lifschitz apeló a la cautela en la transición con Omar Perotti por los números de la provincia. El ministro de Gobierno Pablo Farías dijo que el gobernador electo "no va a tener ninguna sorpresa" cuando asuma su cargo el 10 de diciembre porque encontrará "una provincia fuerte, ordenada, con las dificultades lógicas por la situación en la que estamos". Mientras que su colega de Economía Gonzalo Saglione coincidió que si bien "la caída de recursos fiscales en 2019 ha sido muy importante", una "fortaleza" de Santa Fe es su bajo nivel de deuda. "La provincia debe muy poco y tiene muchísimo tiempo para pagarlo. No son préstamos que vencen en 2020 o 2021 y comprometerían la gestión de Perotti apenas arranca, al contrario, tiene un perfil de vencimiento suavecito en los próximos 20 o 25 años", reveló.

Esta semana, el ex ministro Rubén Michlig, que integra el equipo de Perotti, subrayó tres números. El déficit del primer semestre es de 10.500 millones de pesos y -según sus estimaciones- podría superar los 20.000 millones a fin de año cuando asuma el gobernador electo. El rojo de la Caja de Jubilaciones suma 1.000 millones mensuales. Y la deuda del IAPOS superó los 700 millones y rondaría los 800 en diciembre. "La preocupación de Perotti es muy seria", planteó Michlig.

Desde la Casa Gris, Saglione ya dijo que el déficit de 10.500 millones de pesos en el primer semestre es "contable", le restó los aportes impagos de la Nación para solventar la Caja de Jubilaciones y concluyó que -en realidad- el "déficit a financiar" era de 7.000 millones. Y acerca del pronóstico de Michlig que podría superar los 20.000 millones en diciembre, respondió: "En este escenario de incertidumbre económica es difícil tener proyecciones serias".

Farías adelantó que Perotti "no va a tener ninguna sorpresa" cuando suceda a Lifschitz. El diálogo entre el gobernador en ejercicio y el electo "se ha iniciado con mucho tiempo de anticipación", dijo el ministro por Radio Dos. "Estamos a cuatro meses" de que Lifchitz termine su mandato y "es más que suficiente" para que Perotti pueda "informarse de todos los aspectos de la Administración. Así que cuando asuma su cargo no va a tener ninguna sorpresa porque va a conocer de antemano la situación y el estado de la provincia en todos sus aspectos, por lo menos en los aspectos que más le interesan".

Le preguntaron ¿qué provincia va a encontrar Perotti? y Farías respondió con otra pregunta: "¿Qué país vamos a tener de aquí al 10 de diciembre? Las condiciones económicas se han complicado muchísimo en el transcurso del año. Eso lo vemos todos y se lo hemos planteado con total transparencia al equipo de Perotti en las reuniones de la transición", la última de ellas la semana pasada. "Con lo cual no va a haber sorpresas. Van a encontrar una provincia fuerte, ordenada, con las dificultades lógicas en la situación en la que estamos".

Saglione coincidió que una de las causas del déficit es "la caída de recursos fiscales que ha sido muy importante" este año. "Santa Fe es parte de la Argentina. No hay ningún actor de la economía que pueda hablar de holgura. El comercio, la industria, los asalariados, todos los sectores de la actividad plantean dificultades. Y en el Estado hay dificultades porque forma parte de la economía y no puede estar ajeno a lo que sucede. Santa Fe forma parte de la Argentina y no puede estar ajena", dijo en el programa ATP.

Sin embargo, remarcó que una "fortaleza" de la provincia es el bajo nivel de su deuda pública. "Santa Fe debe muy poco y tiene muchísimo tiempo para pagarlo. No son préstamos que vencen en 2020 o 2021 y comprometerían a la gestión (de Perotti) apenas arranca, al contrario, tiene un nivel de vencimiento suavecito en los próximos 20 o 25 años".