El filósofo estadounidense Noam Chomsky volvió a cuestionar al presidente Mauricio Macri. Esta vez no sólo por sus políticas económicas que “subyugan” la democracia argentina a los mandatos de los organismos internacionales sino sobre todo por “promover mentiras” a través de las redes sociales y las tecnologías de comunicación. En este sentido, recomendó que la forma de contrarrestar los efectos de esa estrategia es “utilizar esas mismas herramientas para organizarnos de forma constructiva contra la opresión”.

A través de un artículo publicado en La Garganta Poderosa, el intelectual de renombre internacional advirtió que las maniobras de comunicación del macrismo son las mismas que utilizan “los gobiernos antipopulares” que ponen en marcha políticas “diseñadas para el beneficio de los ricos y el poder concentrado que no pueden prosperar sin el pueblo maniatado”.

“No por coincidencia todos esos gobiernos antipopulares pagan increíbles campañas en redes sociales y apuestan a las aplicaciones que permiten promover las mentiras”, escribió Chomsky en su artículo titulado “Hoy más que nunca, Argentina”.

En ese texto puntualiza que Macri “no es un problema tan solo de los argentinos” sino que es parte de la “avanzada neoliberal” que recorre América latina y algunos países de Europa, como Gran Bretaña, donde el nuevo gobierno conservador intenta “promover u modelo de mercado” en las universidades.

Al respecto señaló que el mandatario argentino también va “a contramano de la educación pública” porque “nada puede resultar más amenazante para sus fines que liberar a las personas, emanciparlas y ayudarlas a pensar”.

Chomsky también criticó a Macri por “subyugar” la democracia argentina “a los mandatos del FMI” a través de acuerdos “de estancamiento” económico y “programas de ajuste” que “recortaron el pasado reciente, desmoronaron el presente y condicionaron el futuro”.

“Hoy más que nunca, necesitamos reunir a las buenas personas, reflexionar sobre los problemas y crear estructuras que nos permitan alimentar, abordar y superar en conjunto nuestros peores trances, nunca desde la resignación, siempre desde la acción, por adentro y por afuera de las redes”, postuló.

No es la primera vez que Chomsky, uno de los intelectuales más respetados en todo el mundo, cuestiona a Macri. A solo 15 meses de haber asumido el gobierno de Cambiemos, el politólogo fue uno de los adherentes de la solicitada que intelectuales de varios países advirtieron sobre las políticas de ajuste, los hechos de corrupción en que fueron involucrados miembros del Gabinete nacional y los presos políticos en la Argentina.

El texto completo de Chomsky:

"HOY MÁS QUE NUNCA, ARGENTINA"

El proceso de avanzada neoliberal que Mauricio Macri ha desarrollado durante su presidencia, no es un problema tan sólo de los argentinos. Y no tiene nada de nuevo, ni exclusivo, en absoluto. De igual manera dramática, está sucediendo en Brasil, pero tampoco se circunscribe al contexto latinoamericano. De hecho, ahora mismo, el gobierno conservador británico está intentando controlar a las grandes universidades, como Oxford y Cambridge, para promover un modelo de mercado, convirtiendo a instituciones académicas de primera en meras arcas comerciales.

Macri es todo eso, representa eso, expresa eso, comanda eso, a contramano de la educación pública. Y no por casualidad: nada puede resultar más amenazante para sus fines que liberar a las personas, emanciparlas, ayudarlas a pensar, invitarlas a desafiar o impulsarlas a preguntar las realidades que ningún jefe de marketing podría explicar. Pues todos los sistemas orientados a la dominación necesitan aliarse con los mecanismos de alienación, anular los cuestionamientos y convertir a la gente en robots obedientes. Aquí o allá, este tipo de gobierno sigue siempre un mismo guión: todo el presupuesto educativo transferido a la subordinación.

Al unísono, poco antes o poco después, desde distintos ángulos de América Latina, diversas democracias se han ido subyugando a los mandatos del FMI, firmando conscientemente las garantías del estancamiento y los programas de ajuste que no sólo recortaron el pasado reciente, desmoronaron el presente y condicionaron el futuro, quién sabe por cuántas décadas. No se trata de ingenuidades, ni equivocaciones, son políticas generales diseñadas para el beneficio de los ricos y el poder concentrado, que no pueden prosperar sin el pueblo maniatado.

No por coincidencia todos esos gobiernos antipopulares pagan increíbles campañas en redes sociales y apuestan a las aplicaciones que permiten promover las mentiras. Por eso entonces, debemos utilizar esas mismas herramientas para organizarnos de forma constructiva contra la opresión, porque sólo así podremos resistir. Hoy más que nunca, necesitamos reunir a las buenas personas, reflexionar sobre los problemas y crear estructuras que nos permitan alimentar, abordar y superar en conjunto nuestros peores trances, nunca desde la resignación, siempre desde la acción, por adentro y por afuera de las redes.

Hoy grito yo.

Mañana les toca a ustedes.

#YoGritoNuncaMacri