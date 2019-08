El magnate Jeffrey Epstein, de 66 años, imputado en Estados Unidos por tráfico sexual de menores, fue hallado este sábado colgado en su celda de la cárcel federal de Manhattan, una muerte ante la cual el gobierno se mostró “horrorizado” y anunció una investigación del FBI para esclarecerla.Epstein, señalado por la Justicia de crear una red para abusar de decenas de niñas en su mansión de Nueva York, así como en otra situada en Florida hace más de una década, fue hallado colgado en su celda hacia las 07.30 hora local de este sábado.“La muerte de Epstein levanta serias interrogantes que deben ser contestadas”, dijo el fiscal general y titular del Departamento de Justicia de Estados Unidos, William Barr, quien aseguró estar “horrorizado” de que haya ocurrido bajo custodia del gobierno federal. Agregó que además de la investigación que realiza la agencia federal de investigaciones (FBI), el Departamento de Justicia también llevará una.Los abogados del millonario también expresaron inquietud sobre la muerte y afirmaron que “nadie debería morir en prisión”. “No podemos confirmar rumores en cuanto a la causa de su muerte y confiamos que la Fiscalía General de Estados Unidos y los Alguaciles federales investigarán a fondo las circunstancias de la tragedia de hoy”, indicaron los abogados, sin identificar, citados por medios locales.El 23 de julio, el millonario, que se declaró no culpable de las acusaciones de tráfico de menores, había sido hallado inconsciente en su celda, con marcas en el cuello, por lo que las autoridades investigaban si se había tratado de un intento de suicidio y desde entonces estaba bajo vigilancia, sobre la que ahora se ciernen dudas.La muerte ocurre luego de que este viernes un juez de la Corte de Apelaciones de Manhattan ordenara la publicación de cientos de documentos sobre Epstein, que pertenecían a un caso paralelo, cerrado, contra una mujer que era supuestamente su “reclutadora”.El magnate tuvo durante sus últimos años una vida desenfrenada de lujos que contrastó con su origen humilde en el distrito de Brooklyn y que fue opacada por las denuncias de tráfico sexual de menores. Epstein enfrentó acusaciones similares en Florida, pero en 2008 alcanzó un acuerdo extraoficial con la Fiscalía para que se cerrara la investigación, un caso por el que podía haber enfrentado la cadena perpetua. Las víctimas no supieron de esas negociaciones hasta cerca de un año después que el acuerdo fue firmado.Desde joven logró crear importantes contactos con los poderosos en Estados Unidos y para los años ochenta fundó su propia compañía, que fue reconocida como un imperio. Amasó una gran fortuna que le permitió tener propiedades en diversos países, con una gran mansión en su natal Nueva York y otra en Florida. Entre las personas con las que llegó a relacionarse figuran Donald Trump, el ex presidente Bill Clinton, el director de cine Woody Allen y el príncipe Andrés, de Gran Bretaña.