La conferencia de prensa que ofrecieron Mauricio Macri y Miguel Pichetto en la tarde del lunes, tras la aplastante derrota en las PASO frente a la fórmula Fernández-Fernández, abundó en frases desconectadas de la realidad. Pero una de ellas tuvo un cariz curiosamente matemático. En aras de demostrar que conoce los problemas de los argentinos, el Presidente aseguró que “he hecho más de 260 mil kilómetros recorriendo el país en estos tres años y medio, más de 70 veces de punta a punta; los he visitado, los he escuchado, y a todos lados donde iba me decían está duro, la estamos remando, y por eso entiendo”.











El párrafo parece demostrar la preocupación del Presidente por la situación de los argentinos, pero merece la pena dedicarle un pequeño cálculo: 3 años y medio dan un total de, bisiesto más o menos, 1278 días. Para poder totalizar ese kilometraje en ese tiempo, Mauricio Macri recorrió 203,4 kilómetros por día, sin desatender sus otras obligaciones. Si se restan las merecidas ocho horas diarias de descanso que merece una persona con tantas atribulaciones, se llega a la conclusión de que tuvo que cubrir 12,7 kilómetros por hora... sin tener en cuenta que cada detención a conversar con los argentinos sobre cómo la están remando también insume un tiempo difícil de calcular, y que cada tanto hay que comer algo o pasar al baño. Todo ello teniendo en cuenta la agenda oficial que lo lleva a la Rosada o viajes al exterior. Y sin contar, claro, los generosos días de vacaciones en los que el Presidente también viaja por el país, aunque con otros propósitos.

Asombroso.