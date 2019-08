Boca Juniors, con el debut de su rutilante incorporación, el italiano Daniele De Rossi, irá este martes desde las 21.10 (TV: TyC Sports) por la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina, cuando enfrente en el estadio Ciudad La Plata a Almagro, que juega en la Primera Nacional. El mediocampista campeón del mundo en Alemania 2006 con la Azzurra afronta a los 36 años sus últimos pasos como jugador profesional y su arribo al club de la Ribera aporta jerarquía al fútbol argentino, en un plantel que se reforzó para ganar la Copa Libertadores. El ganador del cruce por los 16avos del torneo federal, que en caso de empate se definirá directamente por penales, enfrentará al vencedor de Talleres de Córdoba y Banfield.



La expectativa por ver a Boca y a De Rossi evidentemente era muy alta: de hecho, el martes pasado las entradas se agotaron en 20 minutos, en la venta por Internet.

La formación dispuesta por el DT Gustavo Alfaro tendrá un mix de titulares y suplentes con el regreso del defensor Lisandro López, recuperado de un desgarro en el gemelo izquierdo, y el arquero Marcos Díaz como titular en lugar de Esteban Andrada.



Pero la inclusión de la estrella italiana, sin dudas, es el dato sobresaliente porque hará su estreno en Boca, campeón de la Copa Argentina en tres ocasiones (1969, 2012 y 2015), luego de su presentación pomposa ante los medios de comunicación vinculada con su trayectoria, sus cualidades futbolísticas y el fanatismo por el club xeneize.



De Rossi jugaría como doble cinco junto con el juvenil Nicolás Capaldo, por lo cual Alfaro dispondría un cambio de esquema para pasar a jugar con un sistema 4-2-3-1, en lugar del 4-4-2 que venía utilizando el entrenador en los partidos anteriores.



Asimismo, Eduardo Salvio y Alexis Mac Allister, incorporados para esta temporada, intentarán mantener el buen nivel exhibido en sus primeros partidos y fueron ratificados en el equipo titular por el técnico, que continúa en busca de la mejor versión de su equipo con la mira puesta en los cuartos de final de Copa Libertadores ante Liga de Quito de Ecuador.

Por otra parte, el delantero Franco Soldano se convirtió en el quinto refuerzo de Boca luego de la firma del contrato a préstamo por 18 meses por 300.000 dólares, con una opción a compra de cinco millones de dólares. "Es una alegría enorme poder estar acá. No tenía pensado volver tan rápido a Argentina, pero Boca es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Desde chico mi sueño era poder venir al club del que soy hincha", señaló el atacante de 24 años, que llega procedente de Olympiakos de Grecia, donde jugó el primer semestre del año, tras su paso por Unión de Santa Fe.



Por su parte, Almagro --que contará con el experimentado delantero Juan Manuel "Burrito" Martínez, un ex Boca-- tiene escaso rodaje con la disputa de algunos partidos amistosos, ya que su estreno en la segunda división será el martes 20 ante San Martín de Tucumán, como local. Asimismo, el Tricolor no podrá contar con el volante Gustavo Turraca, flamante refuerzo, quien sufrió una fractura de tibia la semana pasada durante un entrenamiento. "Tenemos que hacer un partido perfecto", dijo al respecto Carlos Mayor, entrenador del equipo de José Ingenieros, quien avisó que no aplicará marca personal a De Rossi.



Posibles formaciones

BOCA: M. Díaz; Weigandt, L. López, J. Alonso, Fabra; De Rossi, Capaldo; Salvio, Zárate, A. Mac Allister; Abila. DT: Gustavo Alfaro.



ALMAGRO: Limousin; Jaque, Arrechea, Diana, R. Arias; Bossio; J. Méndez, B. Benítez, G. Herrera, J.M. Martínez; F. Suárez. DT: Carlos Mayor.



Estadio: Ciudad La Plata. Arbitro: Silvio Trucco.



Hora: 21.10. TV: TyC Sports.