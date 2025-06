En un giro inesperado el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes un posible acuerdo de alto el fuego entre Irán e Israel, que entraría en vigor el martes y marcaría el "fin oficial de la guerra de 12 días". Frente al silencio de las autoridades de Israel, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, dijo que se detuvieron los ataques contra Tel Aviv, aunque no confirmó el acuerdo de tregua anunciado por Trump, por lo que la situación al cierre de esta edición era aún incierta.

La sorpresiva declaración de Trump se produjo horas después de que Irán lanzara un ataque con misiles contra la base aérea de Al Udeid en Qatar, la mayor instalación militar de Estados Unidos en Medio Oriente, en represalia por la participación de Washington en el conflicto. Aunque la mayoría de los proyectiles fueron interceptados, el gobierno qatarí advirtió que se reservaba el derecho a responder. En paralelo, Israel intensificó los bombardeos sobre Teherán y ya en la madrugada del martes y tras el anuncio de Trump, una nueva serie de potentes explosiones sacudieron la capital iraní.

"Ha sido plenamente acordado por y entre Israel e Irán que habrá un ALTO EL FUEGO TOTAL y COMPLETO", escribió Trump en su plataforma Truth Social. El mandatario estadounidense detalló que "oficialmente, Irán iniciará el alto el fuego" y 12 horas después lo comenzará Israel, de forma que en unas 24 horas "el mundo anunciará oficialmente el FIN DE LA GUERRA DE LOS 12 DÍAS". Sus cálculos apuntaban a que Teherán adoptaría el armisticio a las 4 de la madrugada de este martes.

Aunque el portal de Al Jazeera, citando a la agencia Reuters, informó a los pocos minutos que "Teherán aceptaba un alto el fuego con Israel, mediado por Qatar y propuesto por Estados Unidos", el ministro Abás Araqchí dijo más tarde que hasta el momento no existía un acuerdo sobre ningún alto el fuego o cese de operaciones militares.

Araqchí dijo en una publicación en X que "las fuerzas armadas iraníes lucharon hasta el último minuto" y agregó: "Junto con todos los iraníes, agradezco a nuestras valientes Fuerzas Armadas que siguen listas para defender a nuestro querido país hasta su última gota de sangre". Medios israelíes como el diario Jerusalem Post informaron que el primer ministro Benjamin Netanyahu exigió a todos sus ministros y otros funcionarios del gobierno que no hablen sobre el alto el fuego. La decisión implica que, si hay algún tipo de anuncio por parte de los israelíes, provendría directamente del propio Netanyahu.

Divisiones en el partido republicano

Los correligionarios republicanos de Trump se unieron al mandatario tras el anuncio de un supuesto alto el fuego entre Irán e Israel. En una publicación en X, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, escribió: "¡Paz a través de la FUERZA!". La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, una de las voces más firmes en contra de la intervención estadounidense en la guerra entre Irán e Israel, también celebró el alto el fuego anunciado, escribiendo en X: "¡Gracias, presidente Trump, por buscar la paz!".

Pero la ofensiva sobre instalaciones nucleares abrió grietas dentro de las filas republicanas. Aunque Trump proclamó que el programa nuclear iraní fue "totalmente destruido", altos funcionarios admiten que el estado real del arsenal de uranio enriquecido es incierto. El congresista republicano por Kentucky, Thomas Massie, declaró: "Los MAGA no votaron por otra guerra en Medio Oriente", y criticó al presidente por actuar sin aprobación del Congreso, a la vez que anunció la presentación de una iniciativa para impedir la participación militar en el conflicto. Trump no tardó en responder. "¡Saquen a este vago del cargo!!, publicó en Truth Social.

"Una flagrante violación de la soberanía"

Según la agencia estatal IRNA, el ataque iraní del lunes formó parte de la operación "Presagio de la Conquista": las Fuerzas Armadas iraníes lo calificaron como un "un ataque fuerte y devastador sobre el activo más valioso de Estados Unidos en la región". Teherán aseguró haber emitido un aviso previo para minimizar víctimas y sostuvo que los misiles fueron dirigidos lejos de zonas residenciales, remarcando que Qatar, país al que consideran "hermano", no era el objetivo.

La escalada se agravó cuando Israel lanzó una nueva oleada de bombardeos sobre Teherán, al día siguiente de que Estados Unidos atacara tres instalaciones nucleares iraníes. Según un mensaje en sus redes, los objetivos incluyeron la sede de la fuerza paramilitar Basij, la prisión de Evin, conocida por alojar a presos políticos, y rutas de acceso al sitio de enriquecimiento de Fordo, también blanco del bombardeo estadounidense.

La represalia iraní tuvo lugar poco después de que la embajada estadounidense en Qatar recomendara a sus ciudadanos permanecer en sus hogares "hasta nuevo aviso". Además el ministerio de Exteriores qatarí anunció la suspensión temporal del tráfico aéreo como medida preventiva en medio del aumento de tensiones. Según las autoridades de Doha, se detectaron siete misiles lanzados por Irán, de los cuales solo uno impactó sin causar víctimas.

Debido al aviso previo, la base fue evacuada a tiempo y no se registraron daños significativos. El Consejo de Seguridad qatarí reiteró que el ataque no representó riesgo para zonas residenciales. Sin embargo el portavoz de la cancillería, Majed Al Ansari, calificó el hecho como una "flagrante violación de la soberanía" y advirtió que Qatar "responderá de forma proporcional".

"Las acciones militares en escalada socavan la seguridad regional y tendrán consecuencias catastróficas para la paz internacional", afirmó Al Ansari. El ministerio del Interior de Qatar declaró que la situación se encontraba "estable" e instó a la población a no difundir información "no verificada" en momentos de alta tensión.

La base aérea de Al Udeid, situada a 30 kilómetros de Doha, alberga a unos 10 mil soldados estadounidenses y funciona como centro de operaciones para más de 20 países en Asia Central y África. Fue clave en la retirada de tropas de Afganistán en 2021. Teherán la había señalado, junto a las demás bases estadounidenses en la región, como un "objetivo legítimo" tras el involucramiento de Estados Unidos.

Un vocero militar iraní confirmó que el ataque fue ejecutado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y declaró: "La era del 'golpe y fuga' ha terminado". Horas antes, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, había declarado que, aunque Irán "no inició esta guerra ni la desea, no dejará ninguna agresión sin respuesta". En un mensaje en X, afirmó que defenderán su seguridad nacional "con todo su ser" y responderán "a cada herida en el cuerpo de Irán con fe, sabiduría y determinación".

Varios países de la región, como Bahrein, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, suspendieron temporalmente el tráfico aéreo como medida preventiva. Bahrein, sede de la Quinta Flota estadounidense, activó las sirenas antiaéreas. Irak y Arabia Saudita calificaron el ataque iraní como una "violación flagrante del derecho internacional". Emiratos Árabes sumó su condena, calificando la ofensiva como "una agresión injustificable".

"Sacar el odio del sistema"

Poco después del ataque, el propio Trump reaccionó en sus redes sociales, en donde informó que no había bajas estadounidenses y que no se registraron daños relevantes tras el ataque. "Lo más importante es que han sacado todo eso de su sistema y, con suerte, no habrá más odio", escribió en su propia red social, Truth Social.

El mandatario republicano también agradeció a Irán por el aviso anticipado, lo que permitió evacuar la base. "Tal vez Irán pueda avanzar hacia la paz y la armonía en la región, y alentaré con entusiasmo a Israel a hacer lo mismo", agregó. En otro mensaje, el mandatario republicano felicitó a Qatar por su "trabajo en la búsqueda de la paz" y concluyó: "¡FELICITACIONES MUNDO, ES TIEMPO PARA LA PAZ MUNDIAL!".

El ataque iraní había sido anticipado como represalia a la operación estadounidense "Martillo a la Medianoche", que el fin de semana bombardeó instalaciones nucleares en Isfahán, Natanz y Fordo. Desde Teherán advirtieron que la ofensiva estadounidense demuestra que "la maldad de los sionistas es una extensión del plan estadounidense" y que un nuevo ataque "acelerará el colapso del poder militar estadounidense en la región".