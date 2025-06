Axel Kicillof dio un paso fundamental para avanzar en la aprobación del paquete económico que envió al Senado bonaerense el pasado 7 de mayo. El gobernador aceptó la modificación sobre el artículo 10 del texto, que ofrecía la suspensión de las deudas que los municipios habían contraído con la Provincia para hacer frente a la emergencia por coronavirus y el pago de salarios en el marco de la emergencia. Ahora, el oficialismo reemplazó esa idea por la condonación de las deudas, un reclamo que habían propuesto tanto desde Unión por la Patria, como desde el PRO y los bloques de la UCR.

El proyecto que se tratará en el recinto incluye, entre otras cosas, el aval de endeudamiento por el equivalente a 1.045 millones de dólares y un fondo para intendentes. La idea del Poder Ejecutivo es mostrar haber escuchado las demandas de los sectores, aunque desde los diversos bandos reclaman otros cambios.

El presidente de la comisión de Presupuesto, el peronista Marcelo Feliú, informó los cambios al encabezar un encuentro donde el texto obtuvo dictamen de mayoría, aunque solo con los votos de Unión por la Patria. El PRO, el bloque UCR+Cambio Federal y el de Unión Renovación y Fe, se expresaron en contra. El texto quedó listo para ingresar en el orden del día de la sesión ordinaria de este martes, pero de todos modos requerirá de los dos tercios de los votos en el recinto, algo que ya se ve muy difícil de conseguir.

“Habrá planteos que hacer que son absolutamente legítimos”, dijo Feliú al iniciar el encuentro. “Se han respondido preguntas de forma oral y escrita por parte del ministro”, sumó en referencia al titular de Economía, Pablo López. “Hemos podido avanzar estos últimos días en poder modificar el despacho en uno de los reclamos puntuales que la totalidad de los municipios reclaman, que es la condonación y no la suspensión de las deudas”, sumó para luego pedir apoyo a la oposición.

Para el jefe de la bancada del PRO, Christian Gribaudo, la convocatoria a la comisión fue “oportuna” para “poder llegar a puntos de coincidencia o no” y reconoció al presidente que su tarea “es responsable”, aunque marcó que “no alcanza por tener que trabajar hoy en un objetivo que es ‘sí o no’ y en el medio queda falto de contenido”.

“Lo que corresponde es el trabajo, la relación con los intendentes, los espacios políticos. Es importante saber que se va a hacer con eso en año electoral. El bloque del pro va a votar en contra pero advirtiendo que siempre es bueno inaugurar el procesos pero también darles continuidad”, dijo para anticipar el voto negativo de los amarillos.

A su turno, el titular de la UCR, Agustín Máspoli, pidió la conformación de una mesa de trabajo que convoque a todos los sectores. “Hace dos meses fue la presentación del ministro, pero de ahí en adelante no se siguieron los carriles habituales para tratar un proyecto que es importante”, lamentó.

“Son fondos para 135 intendentes que en este momento lo necesitan todos. Este proyecto merecía un tratamiento diferente al que le damos hoy. Estos dos meses pasaron muchas cosas en la política de la provincia que han dificultado el tratamiento”, agregó.

Uno de los más efusivos fue el monzoísta Marcelo Daletto, quien postuló que hay “un buen trabajo de los gobiernos y en las autorizaciones que el legislativo avaló” en referencia a las deudas tomadas, por lo que marcó que en la Legislatura deben “ser responsables”.

“Hicimos planteos como la posibilidad de contar con una ejecución presupuestaria para poder saber cuánto ingresa y cuánto egresa de la Provincia. El Poder Ejecutivo está pidiendo endeudamiento, pero en el texto no dicen para qué año. Está claro que sobra vocación en esta oposición que siempre acompañó, lo que tienen que hacer es ayudarnos a ayudar brindando información y corrigiendo los artículos que están mal”, dijo.

Al cierre, sumó que “no hubo un solo mecanismo habitual que hace a la salida del endeudamiento” y remató al señalar que “no se entiende, pero parece que no quieren el endeudamiento”.

Como señaló este medio, los espacios mayoritarios de la oposición, el PRO y la UCR, que funcionan como una suerte de interbloque en la Legislatura aunque tienen bancadas divididas, ya hicieron conocer al oficialismo sus pretensiones, que ya se habían planteado el año pasado en el marco de la discusión por el Presupuesto que no fue: que Kicillof abra la discusión por los cargos en los diversos organismos como los del Banco Provincia, en la Contaduría, en la Dirección General de Escuelas.

“Cuando necesitamos los dos tercios, no tenemos los legisladores las herramientas para negociar eso. Cuando se le pidió al Ejecutivo que tratara o analizara la posibilidad de poner en juego parte de eso, no se dio. No sé si se dará en esta nueva instancia, pero la oposición pide diálogo con el Ejecutivo y poder discutir los cargos, que es histórica, no es algo que se inventó ahora contra Kicillof”, dijo el presidente de Diputados, el massista Alexis Guerrera.

Desde Calle 6 esgrimieron una respuesta tajante ante la consulta de este medio: “Entonces que ellos pongan a disposición el cargo del Procurador”. Vale la aclaración: el puesto de jefe de los fiscales lo ocupa Julio Conte Grand, quien fuera designado en el cargo durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Los puntos clave del proyecto

El proyecto que el gobernador ingresó a la Legislatura a través del Senado pide en sus primeros artículos la autorización para tomar deuda por el equivalente a 1.045 millones de dólares y para la emisión de Letras del Tesoro por el equivalente en pesos a 250 millones de dólares.

Según Kicillof, el dinero será utilizado para hacer frente a deudas anteriores de la administración bonaerense, como también a financiar obras de infraestructura. Indicó que la administración de Vidal tuvo autorización para tomar deudas por montos mayores a 3.500 millones de dólares.

El proyecto incluye, además, la declaración hasta el 31 de diciembre de 2026 de siete emergencias, que habían vencido en marzo último. Se trata de aquellas en materia penitenciaria, de seguridad pública, de infraestructura, hábitat, vivienda, servicios públicos y energética. Esto permite a las carteras afectadas, poder tomar medidas y realizar contrataciones de un modo más laxo que en las situaciones regulares.

En ese contexto, encomienda al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a llevar adelante el proceso que culmine con la implementación de la revisión tarifaria integral del servicio de energía eléctrica, “que le permita alcanzar los acuerdos de entendimiento para resolver de modo armónico las cuestiones suscitadas con las empresas concesionarias durante la emergencia energética, confiera sustentabilidad a la prestación del servicio con la normalización de la etapa de transición tarifaria”.

El texto contempla también la creación de 489 cargos para el Poder Judicial, 1.500 para el Servicio Penitenciario y otros 260 para el área de Niñez y Adolescencia, al tiempo que suma 5 mil horas cátedra para la escuela secundaria.

“Ante este panorama es que se vuelve indispensable contar con las herramientas necesarias para fortalecer las capacidades del gobierno provincial y hacer frente a las demandas emergentes, optimizando el uso de los recursos y orientando el gasto hacia políticas públicas que permitan dar una respuesta oportuna y adecuada a las necesidades más urgentes de la población y al sostenimiento de inversiones en los municipios de la provincia”, justificó el mandatario.