Franco Colapinto se mantuvo en los titulares todas sus vacaciones: actividades con amigos, aniversario de su llegada a la F1, informes oficiales que respaldan su trabajo, mejoras en el auto. Finalmente, este viernes regresó a la pistas, de cara al Gran Premio de Países Bajos.



Este viernes se llevaron a cabo las prácticas libres en Países Bajos y en el primer recorrido el piloto argentino terminó en el puesto 18. Su compañero, Pierre Gasly, alcanzó la décima posición.

Mientras que, en la segunda práctica, quedó en el puesto 9 de la mano de un buen ritmo. Gasly se ubicó 19. Mañana la cita será por la Qualy desde las 11 h.

Durante la jornada se vio al equipo de Alpine trabajando en el monoplaza del argentino, puntualmente en la suspensión delantera. El fin de semana será el momento de correr por los puntos.

La palabra de Briatore



El Director Deportivo de Alpine, Flavio Briatore, habló en conferencia de prensa y se refirió a la actualidad del piloto argentino.

"Colapinto está bajo demasiada presión y eso quizás sea nuestro error, es un ser humano, prácticamente un niño", explicó sobre los resultados que logró en esta temporada. Por otro lado, descartó mencionar posibles decisiones sobre el 2026.

El mensaje de aniversario

Días atrás se cumplió un año de la llegada de Colapinto a la máxima categoría del automovilismo mundial, cuando fue confirmado en Williams.

Las redes de Alpine tomaron la fecha para homenajearlo: "Un año atrás te anunciaron como piloto de F1, ¡hoy disfrutamos verte con nosotros los fines de semana! Cómo pasa el tiempo".

La pista de Zandvoort

El GP de Países tiene su circuito entre dunas, con curvas rápidas, de distintas inclinaciones y cambios de elevación. El diseño forma una "montaña rusa".

Está ubicado cerca de la playa y suele presentar viento del Mar del Norte.

Fue creado en 1948, pero tuvo remodelaciones en 1980. En 2024 fue ganado por Lando Norris y el record de Hamilton, con 1:11.097 se mantiene desde 2021.

Cronograma

Sábado

6.30: Prácticas Libres 3

11.00: Clasificación

Domingo

10.00: Carrera

Transmisión: Fox Sports y Disney+ Premium

Posiciones

1. Norris. McLaren: 25 puntos

2. Piastri. McLaren: 18 puntos

3. Russell. Mercedes: 15 puntos

4. Leclerc. Ferrari: 12 puntos

5. Alonso. Aston Martin: 10 puntos

Colapinto y Taylor Swift

En la previa al GP, el piloto fue consultado por el casamiento de la cantante Taylor Swift y Travis Kelce, y no dudó en mostrar su fanatismo: "Los amo, es genial que se casen. Ojalá vengan a una carrera después de la boda".

En cuanto al circuito, afirmó que "va a ser un poco más fácil entrar a estas carreras conociendo las pistas. El año pasado fue un poco de shock".