Universidad de Chile presentó su descargo en la Conmebol sobre lo sucedido en el partido cancelado ante Independiente por los octavos de final de Copa Sudamericana y, según trascendió, señaló al entrenador del Rojo, Julio César Vaccari, como uno de los incitadores de la violencia por haber declarado en la previa que había que “ganar como sea”.

El club trasandino presentó un informe de 18 páginas en el que, de entrada, señalan al DT de Independiente como uno de los responsables: “Un relatorio de hechos no consignados por los oficiales de partido, partiendo de la declaración del entrenador (Julio Vaccari) los días anteriores”.

Vale recordar que tras la derrota ante Vélez del sábado 16 de agosto, días antes del partido de vuelta con la "U", Vaccari había declarado, de manera claramente irónica: “El miércoles hay que ganar. Hay que hacer trampa. Buscar la manera de meter la pelota como sea en el arco rival y porque hay que ganar, porque no sirve de nada todo lo otro. No sé, meter un gol con la mano. Como sea, porque en el fútbol mandan los resultados, no hay caminos, no hay maneras, así que buscaremos la manera de ganar como sea”.

Aquella frase de Vaccari, en respuesta a un periodista que hizo foco en los malos resultados del equipo, se hizo viral en redes sociales, publicada muchas veces sin advertir la ironía.

Por su parte, Independiente presentó un informe que consta de 40 fojas, 12 anexos y documentación tanto en links como material audiovisual.

El próximo martes desde las 15 horas, los representantes de ambos clubes deberán presentarse en la sede de la Conmebol en la localidad paraguaya de Luque donde se llevará a cabo una reunión clave que terminará de definir el rumbo de la serie y las sanciones.