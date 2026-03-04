Omitir para ir al contenido principal
Las primeras impresiones del flamante entrenador de River

Chacho Coudet: “Sé en el lugar donde estoy y lo que esto implica”

“Conoce el paladar y el gusto de River” fueron las palabras de bienvenida del presidente de River, Stefano Di Carlo, en la presentación oficial que se realizó en el Monumental.

Gustavo Grazioli
Por Gustavo Grazioli
Chacho Coudet reemplazante del Muñeco Gallardo como conductor del Millo. (Archivo -)

