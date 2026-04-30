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Juan Randazzo, el inesperado héroe de Deportivo Riestra
El Malevo derrotó en cancha de San Lorenzo al Montevideo City Torque con un doblete del defensor Randazzo.
30 de abril de 2026 - 0:38
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Festejo malevo en el Pedro Bidegain.
(JULIO MARTIN MANCINI)
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